A Walmart és a Home Depot csalódást keltő idei előrejelzései után egy nappal a TJX diszkontlánc is a Wall Street elemzői konszenzusától elmaradó profitprognózist tett közzé az amerikai piacnyitás előtt. A diszkontáruház üzemeltetője most 3,29 és 3,41 dollár közötti egy részvényre jutó teljes éves korrigált nyereséget vár, szemben az elemzők 3,57 dolláros becslésével. A menedzsment a globális ellátási lánc zavaraira, az orosz–ukrán háborúra és az infláció miatt megnövekedett szállítási költségekre, s a bérnyomásra hivatkozott. A TJX részvénye közel 2 százalékot esett a szerdai nyitás előtti kereskedésben a New York-i tőzsdén.

Fotó: Getty Images

Elemzők szerint a TJX-é az egyik legjobban pozicionált kiskereskedői hálózat, s a csoport várhatóan növeli piaci részesedést a most uralkodó óvatosabb fogyasztói környezetben. A TJX továbbra is vonzza a vásárlókat, bár szelektív áremelésekre kényszerült, de sikerült alacsonyabban tartania árait, mint más kiskereskedőknek és áruházláncoknak. A T.J. Maxx anyavállalata a vártnál jobb negyedik negyedéves bevételt könyvelhetett el, kihasználva a márkatudatos vásárlókat, akik

az ünnepi időszakban a diszkont üzletek felé fordultak.

A vállalat nettó árbevétele 5 százalékkal, 14,52 milliárd dollárra nőtt a tavalyi negyedik negyedévben, felülmúlva az elemzők 14,07 milliárd dolláros becslését, miközben az egy részvényre jutó nyereség megfelelt a 89 centes várakozásoknak.

Kedden tette közzé gyorsjelentését a Walmart és a Home Depot. A Walmart 164,1 milliárd dollár bevételt termelt, meghaladva a 159,6 milliárdos Bloomberg-konszenzust. A nyereség éves alapon 12 százalékkal, részvényenként 1,71 dollárra nőtt, felülmúlva az 1,52 dolláros piaci konszenzust. A cég az éves EPS előrejelzése 5,90–6,05 dollár, ami elmarad az elemzők 6,53 dolláros konszenzusától. A Home Depot mindössze 35,8 milliárd dolláros bevétele szinte megegyezett a 35,9 milliárd dolláros piaci várakozással. A 3,3 dolláros EPS 3 centtel haladta meg az elemzői előrejelzést. A cég prognózisa szerint a nyereség idén 4–6 százalékkal zsugorodhat.