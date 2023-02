A Berkshire Hathaway befektetési társaságban Warren Buffett üzlettársaként és jobbkezeként hírnevet szerzett Charlie Munger szerint a tradicionális pénzeszközök segítették az emberiséget emberszabásúból emberré fejlődni, a kriptodevizák ezzel ellentétben őrült, értéktelen eszközöknek tekinthetők, amelyek semmi jót nem hoznak a világ számára, ellenben rengeteg kárt tehetnek.

Warren Buffett és Charlie Munger vezetik a Berkshire Hathaway konglomerátumot.

Fotó: Johannes Eisele / AFP

A befektetőguru szerint azt feltételezni, hogy a kriptók a jövőben bármikor képesek lehetnek a nemzeti fizetőeszközök helyettesítésére, olyan tévképzet, mint azt gondolni, hogy a levegőt is le lehet cserélni valami másra.

Ez az elképzelés szerinte nem szimpla badarság, hanem hatalmas badarság, továbbá veszélyes is, és a kormányzatok hatalmas hibát vétettek, amikor a kriptodevizákat egyáltalán engedélyezték.

Hozzátette: természetesen nem büszke az országa vezetésére, hogy ők is így tettek, aki pedig másképp vélekedik erről, az idióta. A multimilliárdos nemrég egy hirdetést is közzétett a The Wall Street Journalben, amelyben a kriptók teljes betiltását szorgalmazta, és ezzel a törekvésével szemben véleménye szerint semmilyen racionális érv nem létezik.

Munger korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a kínai kormányt méltatta, amiért az 2021 szeptemberében betiltotta az alternatív devizákkal kapcsolatos valamennyi tranzakciót. Az üzletember szerint vannak olyan kérdések, amelyekről lehet vitatkozni, de a kriptodevizáké nem ilyen, hiszen „amikor ilyen szörnyűségről van szó, ez lehetetlen”. Hozzátette: szégyelli, hogy az Egyesült Államokban ilyen sokan hisznek benne, és szégyelli a kormányt is, hogy teret ad mindennek.

Munger a kriptodevizákat korábban nemi betegségnek nevezte, míg a bitcoin szerinte „olyan, mint a patkányméreg, de négyzetre emelve”.

Az alternatív devizák piaca kétségkívül kivételesen volatilis: a szektor teljes piaci kapitalizációja 2,7 ezermilliárd dollár környékén is járt, jelenleg 1,07 ezermilliárd dolláron áll, de napon belül is jelentős változások figyelhetők meg az alakulásában.

A két legnagyobb kriptodeviza, a bitcoin és az ethereum árfolyama egyaránt hatalmasat esett tavaly, de idén ismét magukra találtak. Az előbbi kurzusa év elejétől számítva 48 százalékot, az utóbbi 35 százalékot tudott erősödni.

Jól kezdte az idei évet a legnagyobb kriptodeviza, a bitcoin

Az alternatív devizáknak sokszor kifejezetten erős ellenszélben kell jól teljesíteniük, elég itt csak a Sam Bankman-Fried-féle FTX kriptotőzsde csődjére vagy a Coinbase kriptopiac vezetőjének vallomására gondolni.

A Binance kriptotőzsde vezetője, Csao Csang-peng szerint ugyanakkor a csontvázak kidőlése a szekrényekből kifejezetten jót tehet a rendszeresen megtépázott szegmensnek, mivel megtisztítja a kétes szereplőktől.