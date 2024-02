A BÉT-en jegyzett Gloster Infokommunikációs Nyrt. leánya, a Gloster Cloud Zrt. és a Systemfarmer Zrt. tulajdonosai a társaságok egyesüléséről írtak alá szerződést.

Szekeres Viktor, a Gloster igazgatóság elnöke, valamint Téglás András és Földesi László, a Systemfarmer igazgatóságának tagjai. Fotó: Gloster

Szekeres Viktor, a Gloster csoport elnöke a Világgazdaságnak azt mondta:

A tranzakcióval az a célunk, hogy a piacvezető Microsoft felhőszolgáltató partnercégét építsük fel, és a mai bejelentéssel nagyot léptünk előre ebben. Büszkék vagyunk rá, hogy alig három héttel a tőzsdei kategóriaváltás után egy újabb izgalmas, nagy növekedést tartogató sztorival állhatunk ki a befektetők elé.

A Systemfarmer közel 25 főt foglalkoztat, a Microsoft felhőalapú informatikai szolgáltatásait nyújtja vállalati ügyfelei digitális átalakulásának támogatására olyan megoldások implementálásával, mint a Microsoft 365, Microsoft Azure, Dynamics 365, Power Platform vagy a Copilot. Ezenkívül szoftverfejlesztési és projektmenedzsment szolgáltatásokra, IT-auditra, IT-üzemeltetésre és tanácsadásra és IT-biztonsági megoldásokra is specializálódtak. A következő években a csapatot és a kompetenciákat a mesterséges intelligencia és az IT-biztonság területén is bővítik.

A Systemfarmer több mint 400 szervezet digitális átalakulásában nyújtott már segítséget, és számos elismerést kapott a Microsofttól, többek között többszörös Gold és négyszeres Silver Partner minősítést, valamint a Microsoft Partner of The Year címet, valamint négy alkalommal a Fastest Growing Cloud Company díjat is elnyerte. Néhány ismertebb ügyfele a Net Média Zrt., a Szallas.hu, az amerikai Transcend Software Inc., a világ vezető tervező automatizációs szoftverének gyártója és a nemzetközi munkaközvetítő WHC csoport.

A társaság közleménye szerint a tranzakció két lépésben történik: a szerződés zárása után először részvénycserére kerül sor, ezt követően a társaságok 2025. január 1-jétől Gloster Cloud Zrt. néven egyesülnek, és továbbra is a Gloster csoport Cloud üzletágát adják menedzsmentszinten is kiegészülve a Systemfarmer jelenlegi vezetőivel, Földesi Lászlóval és Téglás Andrással.

Az idei év hátralévő részét a felek az egyesülés alapos előkészítésére fordítják, céljuk, hogy a megújuló – immáron csaknem 40 fős – szervezet magasabb színvonalon, gyorsabban és rugalmasabban tudja kiszolgálni a két cég ügyfeleit. A tranzakciót nagymértékben segíti, hogy a két társaság tevékenységében jelentős átfedés van. A Systemfarmer pénzügyi eredményeit először a 2024-es konszolidált beszámolójában fogja szerepeltetni a Gloster.

Jelen bejelentés a Gloster tizenegyedik tranzakciója, egyben a 2022. november 7-én frissített stratégia része, amelyben nem titkolt elem, hogy a társaság az organikus növekedését felhős és szoftverfejlesztő társaságok integrációjával kívánja gyorsítani. A lépés összhangban van a 2023. november 27-én közzétett évi 200 milliós vállalatfejlesztési programmal is. Ennek keretében a Gloster idén januártól egységes belföldi értékesítési csapattá vonta össze a rendszerintegrációs és a cloud üzletág értékesítési csapatait, akik immáron mindkét üzletág kínálatát piacra viszik.

A menedzsment a fenti intézkedés és a Systemfarmer egyesülés hatására 2024-ben a cloud üzletág pénzügyi eredményeiben a vártnál nagyobb növekedésre számít. Ezt támasztja alá a Statista piackutató cég kutatása is, amely 2028-ig közel 50 százalékos növekedést vár a nyilvános felhőpiacon, és mintegy 160 százalékos bővüléssel kalkulál a mesterségesintelligencia-piacon 2030-ig.

Földesi László a tranzakció aláírásakor hangsúlyozta:

Bár régóta ugyanazon a területen versenyzünk, mégis másban erősek csapataink, így remekül egészítjük ki egymást. Az egyesüléssel sokkal organizáltabban tudunk dolgozni egy nagyobb és professzionális szakmai csapattal.

Szekeres Viktor, a Gloster elnöke szerint a Gloster Cloud és a Systemfarmer egyesülésével Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú Microsoft felhőszolgáltató partnercége jön létre.

Célunk, hogy egyesített erővel piacvezetők legyünk.

