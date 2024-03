Szerző: Deák Dávid, az Equilor senior privátbanki tanácsadója

A cseh jegybank döntéshozói sajtónyilatkozatokban és nyilvános eseményeken próbálták hűteni a kedélyeket, miszerint ez egy egyszeri döntés volt, és a piac túlzónak tartja a jövőbeni kamatvágások sebességét. Valami hasonlóval próbálkozott a magyar jegybank is a február 27-i kamatdöntő ülés után, azonban ezek a kommentárok sem itthon, sem a csehek esetében nem tudtak tartósan fordulatot hozni.

A piac által aktuálisan várt határidős kamatok a jelenleg 6,25 százalékos alapkamatról az év végére 4 százalékot mutatnak, ami folyamatos pozitív reálkamatot jelenthetne, hiszen a várható éves átlagos 2024-ben 3 százalék körül mozoghat.

A cseh egyensúlyi mutatók régiós viszonylatban abszolút a stabilabbak közé tartoznak. A 2024-re vonatkozó hiánycél 2-2,5 százalék közé mutat, 2023 második felében pedig a cseh külkereskedelmi mérleg is többletes, továbbá ha az energiaárak ezeken a szinteken tudnak maradni (ami a vonatkozó elemzések szerint valószínű forgatókönyv), akkor a cseh külkereskedelmi mérleg többlete 2024-ben további növekedést mutathat. A cseh adósságráta régiós szinten is nagyon alacsony, az GDP-hez viszonyított aránya 2024-ben 44,6 százalékon mozoghat (a magyar 2023. szeptemberi adatok alapján 71,7 százalék).

Az elemzők a cseh koronával kapcsolatban mérsékelten pozitívak, a Q2-es elemzői medián árfolyam az EUR/CZK viszonylatában 25,1-es árfolyamra mutat, ez a jelenlegi szintről 1,1 százalékos cseh korona erősödésnek felelne meg. (A cikk írásának pillanatában 25,37-es árfolyamon kereskedik az EUR/CZK keresztet.)

A kereskedési ötlet a cseh koronában long pozíció felvétele a régiós devizákkal szemben, mivel a következő hetekben magasabb szinten láthatjuk elsősorban a CZK/PLN, másodsorban a CZK/HUF, CZK/RON kereszteket is. Továbbá véleményem szerint az elemzők által felvázolt 25,1-es EUR/CZK árfolyam is kiváló célár lehet, így az EUR/CZK kereszt shortolása is jó lehetőséggel kecsegtet. A pozíció mellett szól, hogy a kamatkülönbség ugyan csökken az eurózóna és Csehország között, azonban így is pozitív carry realizálható a pozíció tartásával.