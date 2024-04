Felvásárolhatja a brit királyi posta, azaz a Royal Mail anyavállalatát, az International Distributions Services (IDS) nevű céget Daniel Kretinsky cseh milliárdos – értesült a Reuters. Kretinsky állítólag már meg is tette készpénzes ajánlatát április 9-én, ám az IDS igazgatótanácsa visszautasította azt. Jelenleg az ajánlat javításán dolgozik a potenciális vevő.

A cseheknek muzsikálhat a brit királyi posta / Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Csőstül jött a baj, szenved a brit királyi posta

A brit királyi postának, amelynek piaci értéke a keddi árfolyammal számolva az utóbbi időben 2,1 milliárd angol fontra esett, már amúgy is Kretinsky a legnagyobb részvényese mintegy 27 százalékos befolyással.

Kretinsky a Patrik Tkac-csal 2018-ban alapított VESA Equity Invesment befektetési cégen keresztül vásárolta be magát az IDS-be, miközben részvénypakettet szerzett az ugyancsak brit J Sainsbury szupermarketláncban, a francia Casino-láncban és a hazánkban is jelenlévő Foot Locker sportcipő-kiskereskedelmi vállalatban is. A posta felvásárlására viszont egy másik cége, az EP Group tett most ajánlatot.

A csomagkézbesítés 360 éves monopóliumát nemrég elvesztett Royal Mailnek tudniillik az elmúlt években súlyos gondokkal kellett szembenéznie.

A postai dolgozók sztrájkhulláma mellett egy kiberbiztonsági incidens is borzolta a kedélyeket, miközben a kézbesítési célok elmulasztása miatt a szabályozó hatóság, azaz az Ofcom is megbírságolta a céget. A brit királyi postán kívül ugyanakkor az IDS-hez tartozik az amszterdami székhelyű General Logistics Systems nemzetközi csomagküldő hálózat is.

London célponttá vált

Az utóbbi időben egyre többen érdeklődnek a londoni tőzsdén jegyzett vállalatok iránt, mivel a többi vezető börzén látható emelkedéshez képest lemaradóban van a City cégeinek árfolyamszintje.

Mindenesetre ha a posta elfogadná Kretinsky ajánlatát, a brit kormány ellenőrzésére is számíthat a Nagy-Britanniában hatályos nemzetbiztonsági és befektetési törvény értelmében, amely a minisztereknek jelentős beleszólást biztosít a kritikus infrastruktúrát érintő ügyletekbe.

Az üzleti, energiaügyi és ipari stratégiáért felelős minisztérium 2022-ben is felülvizsgálta a VESA tervét, amikor az akkori 22 százalékos részesedését 25 százalék fölé akarta növelni.

Az IDS részvényei a legutóbbi, 2021. júniusi 571 pennys csúcsukról nagyjából kétharmadukkal 213 pennyre estek vissza szerda reggelig, majd később a hírre napon belül 14 százalékkal, 244 penny fölé lőttek ki.

A cég bevételei 2023 első 9 hónapjában 3,8 százalékkal, 9,45 milliárd fontra nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az idei második fél évben a menedzsment már működési nyereségre számít, miután az első félévben még 169 millió fontot buktak ezen a soron.

A londoni tőzsdecsoport (LSEG) elemzői konszenzusa szerint tartani kell az IDS-t, a cég részvényeinek a medián célára pedig 300 penny.