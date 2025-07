A régió legnagyobb zöldflottájával fuvaroz a Waberer’s – kiderült, mennyire hatékonyak az elektromos kamionok (x)

Ugyan az elmúlt időszakban egyre kevesebb figyelmet kap a zöldátállás globálisan, a Waberer’s ennek ellenére is tovább halad a már hosszú évekkel ezelőtt megkezdett útján, melynek fókuszában a fenntarthatóság, a társadalmi igazságosság és az átlátható vállalatirányítás áll – emelte ki a VG Podcast legújabb adásában Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója, akivel a logisztikai vállalat zöldátállási törekvéseiről, az elektromos kamionok hatékonyságáról és a cég nemek közti esélyegyenlőséget hirdető programjairól beszélgettünk.

Több pilléren nyugszik a fenntarthatóság a Waberer’snél

Tóth-Patai Krisztina a beszélgetés során kiemelte, hogy a Waberer’snél már évekkel ezelőtt – ügyféloldali igények hatására – elindultak a fenntarthatósági törekvések, melyek fókuszában a zöldszolgáltatások kiépítése állt, szerették volna a cégnél a teljes szolgáltatási portfóliót lefedni valamilyen zöldmegoldással.

Amikor egy cég elindul a zöldítés útján, először fel kell mérnie, hogy tevékenységi körének melyik része rendelkezik a legnagyobb környezeti lábnyommal, és érdemes ennek csökkentésével kezdenie a saját fenntarthatósági útját. Mindezt azonban egy megfontolt és üzleti stratégiával összhangba hozott tervezés nélkül nehéz teljeskörűen megvalósítani.

A Waberer’s esetében a legnagyobb környezeti lábnyommal a logisztika, azon belül is a saját flotta szén-dioxid-kibocsátása rendelkezett, ezért a fókusz is ide összpontosult: ennek eredménye, hogy mára 30 alternatív hajtásláncú jármű szerepel a flottájukban, és az is, hogy a flotta átlagos kora mindössze 2,5 év, ami kifejezetten alacsonynak tekinthető a szektorban.

A beszélgetés során szó esett:

arról, pontosan mivel is foglalkozik egy ESG-CSR igazgató egy hazai nagyvállalatnál (00:56–2:13),

a Waberer’s fenntarthatósági törekvéseinek múltjáról és fontos mérföldköveiről (2:27–5:00),

a vállalat zöldátállás terén elért eredményeiről, kulcsfontosságú mérőszámairól és a társadalmi egyenlőségért tett erőfeszítésekről (5:05–8:28),

az elektromos kamionokról rendelkezésre álló tapasztalatokról és a töltési infrastruktúrával kapcsolatos hiányosságokról (8:58–12:10),

a zöldátállás globális lendületéről és arról, mire lenne szükség szabályozói oldalról a célok eléréséhez (12:30–15:30).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.