Optimisták, aggódnak és izgatottak a magyarok, ha a mesterséges intelligenciáról van szó

Ezek a nemzetközi eredmények Magyarországon is érvényesek, de nálunk inkább tartózkodással vegyes várakozás övezi a mesterséges intelligencia (MI) egyébként gyors ütemben növekvő tudatos használatát. A kutatás szerint a magyar válaszadók 37 százaléka gondolja úgy, hogy a mesterséges intelligencia előnyei túlsúlyban vannak a kockázatokkal szemben, 34 százalékuk viszont az ellenkezőjét véli. Globálisan ez az arány 42-32 az előnyök túlsúlyának javára.

Mesterséges intelligencia – optimisták, aggódnak és izgatottak a magyarok / Fotó: Aod Anon / Shutterstock

A mesterséges intelligencia munkavállalói szemmel

Ugyanakkor látni kell, hogy

a kockázatok megítélésében a munkavállalók szemlélete eltér a vállalatokétól: a megkérdezettek az MI veszélyei kapcsán leginkább saját személyes adataikat, privát szférájukat féltik, főleg a marketingcélú felhasználástól és profilozástól,

miközben meglehetősen kevés figyelmet fordítanak arra, hogy a munkahelyük adatai jó kezekben maradjanak. Ezt jól szemléltetik a felmérésnek azok a kérdései, amelyekből kiderül, hogy az alkalmazottak hogyan „ügyeskednek” a munkahelyükön a mesterséges intelligenciával.

Idehaza a megkérdezettek 67 százaléka használja tudatosan a mesterséges intelligenciát a munkájában, tanuláshoz vagy személyes céljaihoz. Ez szinte megegyezik a fejlett országok 65 százalékos átlagával, a tekintetben pedig láthatóan jobban is állunk, hogy ezt milyen keretek között teszik.

Globálisan a munkavállalók:

56 százaléka vallotta be, hogy hibázott is már a munkájában a mesterséges intelligencia miatt (magyar: 42 százalék), 44 százalékuk mondta, hogy úgy támaszkodott az MI-re, hogy tisztában volt vele, hogy ezzel szembemegy a szabályzatokkal (magyar: 44 százalék) 56 százalékuk használta már az MI-t anélkül, hogy utánanézett volna, hogy szabad-e ezt tennie (magyar: 41 százalék), 66 százalékukkal előfordult, hogy anélkül támaszkodott az így kapott eredményekre, hogy ellenőrizte volna azok pontosságát (magyar: 56 százalék), 55 százalékuk azt is elmondta, előfordult, hogy sajátjaként mutatott be MI által generált tartalmat (magyar: 41 százalék).

Ezek önmagukban olyan kockázati tényezők a vállalatoknál, amelyek hibás működéshez vagy rossz döntésekhez vezetnek, a legnagyobb kockázat mégis az, hogy globálisan az irodai dolgozók 48 százaléka töltött már fel céges dokumentumot – köztük pénzügyi, értékesítési vagy vevői adatokat – nyilvános MI-platformokra. Magyarország e tekintetben is jobban áll a nemzetközi átlagnál, idehaza „mindössze” a megkérdezettek egyharmada számolt be ilyen esetről, de mivel ez egy önbevallásos teszt eredménye, előfordulhat, hogy a tényleges adatok globálisan és Magyarországon is akár még kedvezőtlenebbek a láthatónál.