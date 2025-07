Az orosz olaj is a terítékre kerül a következő amerikai-kínai tárgyaláson

Az amerikai-kínai tárgyalások következő fordulójában már olyan kérdések is terítékre kerülhetnek Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint, mint az orosz és iráni olaj kínai vásárlásai, tehát a megbeszéléseken nemcsak a kétoldalú kereskedelmi témákat vitatják majd meg.

Az orosz olaj vásárlása is szóba kerül az amerikai-kínai tárgyalásokon/Fotó: Anadolu via AFP

A CNBC-nek nyilatkozva Bessent arról is beszélt, hogy a kereskedelmi kérdésekben a párbeszéd jól áll, ezért is kerülhetnek az asztalra más kérdések is, például arról, hogy Kína nagy vevője a szankcionált iráni és orosz olajnak, amiről beszélni kell.

Szankciók helyett vámok jöhetnek az oroszok ellen

A Bloomberg összefoglalója szerint az amerikai pénzügyminisztert Oroszország elleni új szankciókról is kérdezték, amire Bessent azt sugallta, hogy az Egyesült Államok inkább vámokon alapuló stratégiát követne, így

jelentős pénzeket szedne be azoktól az országoktól, melyek szankcionált orosz energiát vásárolnak.

Minden ilyen országot 100 százalékos másodlagos vámok sújtanák.

Bessent szerint Donald Trump amerikai elnök itt megváltoztatta a beszélgetést, ezért arra biztatja az ország európai szövetségeseit, hogy csatlakozzanak a másodlagos vámok végrehajtásához. Trump a múlt héten lengetett be nagyon súlyos vámokat és másodlagos vámokat Oroszországgal szemben, ha nem sikerült megállapodni az orosz-ukrán háború lezárásáról 50 napon belül.