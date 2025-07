Gázerőművek építését tartja szükségesnek Katharina Reiche német gazdasági miniszter a biztonságos áramellátás garantálása érdekében. Az új gázerőművek tartalékként lépnének működésbe, amikor a megújuló energiaforrások nem képesek fedezni az áramszükségletet. „Gyorsan szükségünk lenne garantált kapacitásra a piacon” – jelentette ki Reiche.

Nem elég a szél és a nap – Németország gázerőművekkel egészítené ki az energiamixet / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A CDU, CSU és SPD koalíciós megállapodása 20 gigawatt erőművi kapacitás megépítését írja elő 2030-ig. Reiche júniusban jelentette be az első lépést: 5-10 gigawatt közötti kapacitás megépítésére szóló tenderek indítását. A német áramellátó rendszer jelenlegi teljes kapacitása mintegy 100 gigawatt .

A német energiapolitika alapvetően a hidrogénre való átállást helyezi előtérbe,

aminek Reiche szerint elsődleges feltétele, hogy „elegendő hidrogén álljon rendelkezésre”.

„A hidrogénpiac feljuttatásán aktívan dolgozunk. Realisztikus becslés szerint azonban 2030-ig még nem lesz elegendő mennyiség a tervezett 20 gigawatt teljesítményhez. Ezért a gázerőművekre támaszkodunk a biztos ellátás érdekében, különben a széntüzelésű erőművek tovább maradnának üzemben” – jelentette ki a gazdasági miniszter.

Új gázerőmű épül a Mátrában

Új gázerőmű épül a Mátrában, megkapta a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH) a Visontára tervezett, kombinált ciklusú gázerőművi blokk. Az utolsó adminisztratív feltétel teljesülésével elkezdődhet a kivitelezés, a munka hamarosan indul. Magyarországon másfél évtizede épült utoljára áramtermelő alaperőmű, az ellátásbiztonság és energiaszuverenitás erősítése érdekében most három új blokk is létrejön Kelet-Magyarországon, az egyik a Mátrai Erőmű visontai telephelyén szolgálja majd az áramszolgáltatás zavartalansága mellett a térségi munkahelyek megőrzését is.