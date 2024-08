Kilőtt az európai gázár, miután Ukrajna állítólag elfoglalta az egyik legfontosabb orosz tranzitpontot

Idén még nem látott magasságba szökött az európai gázár a szerdai nap folyamán, miután olyan híresztelések láttak napvilágot, melyek szerint Ukrajna elfoglalta az orosz Sudzha város melletti gáz-tranzit pontot, az utolsót a maga nemében, ami még a mai napig szállít vezetékes orosz gázt Európába Ukrajnán keresztül – írta meg a Bloomberg.

Elszállt a gázár az ukrán katonai előrenyomulás hallatán / Fotó: Jasper Juinen / Bloomberg

A lap kiemelte: a hírek megjelenését követően az európai benchmark gázárnak tartott határidős jegyzés 5,8 százalékkal 38,79 euró/megatattóráig lőtt ki, túlszárnyalva ezzel az idei rekordértékét, amit június közepén állított be.

A katonai fejlemények valódiságát független tényellenőrzők még nem tudták megerősíteni, míg az ügyben közvetlenül érintett felek, köztük az orosz Gazprom és az ukrán védelmi minisztérium nem válaszoltak a lap megkeresésére.

Kilőtt az európai gázár a katonai fejlemények hírére / Fotó: ICE Futures Europe / Bloomberg

A piacnak azonban már a meg nem erősített hír felröppenése is elég volt az árak feltornászásához: a gázkereskedők ugyanis egy ideje már sasszemmel figyelik a gáztranzitot, pontosabban annak folyamatosságának meglétét, mivel arra számítanak, ha akár csak egy rövid időre is leáll az áramlás Európa felé, hirtelen megugrik majd a gáz jegyzése, amin a szemfüles kereskedők nagy pénzeket tudnak kaszálni.

Az ukrán gáztranzitért felelős minisztérium azóta egy közleményben úgy fogalmazott, a csütörtöki gázellátás folyamatosságát semmi sem veszélyezteti, ahogy a Gazprom kommunikációja is a tranzit épségéről szól.

Az elkövetkező napok azonban kritikusak lehetnek Európa gázellátásának alakulását tekintve: ha Ukrajna ugyanis tényleg elfoglalta a tranzitpontot, akkor megkérdőjeleződik, hogy a Gazprom ebben a felállásban is folyósítja-e majd a gázt továbbra is, vagy elzárja itt is a csapokat. A vezetékes orosz földgáz legnagyobb európai fogyasztója jelenleg Ausztria és Szlovákia, a két ország ellátásbiztonságát pedig már egy rövidebb kimaradás is veszélyeztetni tudná – emelte ki a Bloomberg cikke.