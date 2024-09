Újabb európai légitársaság landol a tőzsdén

Nagy ívű terveket sző a Baltikum vezető légitársasága, a lett AirBaltic, amely tőzsdére menetele előtt stratégiai partnert keres magának. Messzire nem kell mennie, a német Lufthansa csoport ugyanis kézenfekvő megoldásnak látszik, de Martin Gauss szerint még több nyitott kérdés is van: a lettek vezérigazgatója még azt sem árulta el a Reuters érdeklődésére, hogy partnerként valóban a Lufthansával tárgyalnak-e, de ez persze korábbi nyilatkozataiból kristálytisztán leszűrhető.

A lett légitársaság nemcsak utaztatással, hanem repülőgépeinek lízingbe adásával is pénzt keres / Fotó: NurPhoto via AFP

Meglehet, hogy a cégvezető már a tőzsdei jelenléttel járó szigorú közzétételi és nyilatkozattételi kötelezettségek betartására edz, mindenesetre Gauss korábban azt mondta, hogy szerinte az AirBaltic egy napon egy nagyobb légitársasági csoport részévé válik, olyané, mint például a Lufthansa, de most úgy látja, hogy egy ilyesfajta integrációra öt éven belül nem sok esély mutatkozik.

A Lufthansa lehet a lett légitársaság stratégiai partnere

Az elsődleges tőzsdei bevezetés (IPO) előkészületei mindenesetre folynak, de sok részletet erről sem árult el a cégvezető. A stratégiai partner mellett több horgonybefektetővel is kapcsolatban vannak, ezek a társaságok vállalják, hogy segítik az AirBaltic részvényeinek tőzsdei bevezetését, nagyobb pakettet vásárolnak, s meghatározott ideig nem is válnak meg tőle, garantálva ezzel a nyugodt munkához szükséges biztos tulajdonosi hátteret.

A nyugalomra szükség is van, hiszen a pandémia és az azt követő évek piaci turbulenciája számos kisebb-nagyobb légitársaságot is csődbe sodort, így a

a Flybe,

a Blue Air,

az Airwings,

a Flyr,

az SAS

és a Norwegian

is nehéz anyagi helyzetbe került, ahonnan csak az utóbbi két légitársaságot tudták kimenteni nem kevés befektetői és állami segítséggel. 2020 eleje óta 83 légitársaság vált fizetésképtelenné és fejezte be működését, jobbára charterjáratokat üzemeltető cégekről van szó. A másik két balti államnak, Litvániának és Észtországnak sincs már nemzeti légitársasága, apróbb chartercégek uralják náluk a piacot, no meg a jól ismert európai fapadosok.