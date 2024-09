Paradigmaváltás a devizapiacon

Míg a Federal Reserve, az EKB és más fejlett piaci jegybankok az évek óta tartó szigorítási ciklusok végén, vagy annak közelében járnak, az infláció felgyorsulása miatt a Bank of Japan márciusban hajtotta végre az első kamatemelést 2007 óta.

Július végén újabb szigorítással 0,25 százalékra emelte az irányadó rátát, amelyet ma reggeli kamatdöntő ülésén szinten tartott. Az esetleges további kamatemelés kapcsán indokolt az óvatosság a japán jegybank részéről, ez ugyanis lassíthatja a gazdasági növekedést, ami különösen problematikus lehet egy olyan gazdaságban, amely már eleve gyenge növekedéssel küzd.

A magasabb kamatok növelhetik az állam finanszírozásának költségeit, ami Japán esetében pedig különösen fontos szempont a magas államadósság miatt. Mindenesetre az implikált kamatok további kamatemelést tükröznek, és nem elképzelhetetlen, hogy jövőre megközelítheti, vagy akár meg is haladhatja az 1 százalékot az irányadó ráta Japánban.

Ezzel ellentétben a nagy, fejlett piaci jegybankok elkezdték, vagy rövidesen elkezdik a kamatvágási ciklusukat. A Fed szerdán 50 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, és a CME Group FedWatch 3 százalék körüli szintre várja a rátát 2025 végére.

Frankfurtban az EKB is hasonlóan lépett, sőt a kamatfolyosót is szűkítette. Az implikált kamatok Ausztráliában 3 százalék környékére mutatnak, míg Stockholmban a Riksbank még ennél is lejjebb mehet. Külön érdekes kérdés a másik klasszikus finanszírozó deviza, a svájci frank helyzete.

Jóllehet 2015 januárjában megtépázta nimbuszát, amikor a svájci jegybank (SNB) váratlanul elengedte az EUR/CHF árfolyamküszöbét, a befektetői grémium mégis továbbra is „safe-haven”-ként, menekülődevizaként tekint rá, és mint ilyen, továbbra is finanszírozó devizaként is működik. Látva a gazdasági folyamatokat, az SNB jó eséllyel az idei két kamatvágást követően sem fog leállni, olyannyira, hogy a jegybanki kommunikáció nem zárja ki annak lehetőségét, hogy ismét megközelítse a negatív kamatszinteket, ha azt indokoltnak látják.