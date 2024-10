Amerikai elnökválasztás: most dől el minden – Trump győzelmét kezdte el árazni az USA-kötvénypiac

A Fed szeptemberi 50 bázispontos „jumbo” kamatvágása óta jelentősen emelkedett az amerikai állampapírok hozama – a 10 éves államkötvények esetében 3,6 százalékról 4,3 százalékig emelkedett a hozamszint.

Trump győzelmét árazza a kötvénypiac / Fotó: AFP

A hozamemelkedés hajtóerejét alapvetően két tényezőnek tudhatjuk be:

a várakozásoknál jobb amerikai makroadatok miatt a „puha gazdasági landolást” árazza a piac,

a november 5-én esedékes amerikai elnökválasztáson Donald Trump győzelmi esélyeinek növekedése miatt a piac elkezdte árazni a várakozások szerint emelkedő vámokat, ami magasabb inflációs kilátásokat eredményez.

Az alábbi grafikonon is jól látható, hogy a hozamok emelkedése Trump győzelmi esélyének növekedésével párhuzamosan zajlik:

A magasabb inflációs környezet mellett a republikánusok söprését (Red Sweep – republikánus többség az alsó és a felsőházban) is elkezdte árazni a piac, ami várhatóan az adócsökkentések miatt lazább költségvetési politikát, és ezáltal dinamikusabban növekvő államadósságot és magasabb állampapírhozamokat implikál:

Rendkívül izgalmasnak ígérkezik az előttünk álló időszak, a november 5-én esedékes amerikai elnökválasztás után ugyanis 2 nappal dönt a Fed a kamatokról – az inflációs várakozások emelkedése mellett szinte biztosra vehető a 25bázispontos kamatcsökkentés, mivel a visszatekintő inflációs adatok továbbra is csökkenő trendet mutatnak.

A Fed küszöbön álló kamatcsökkentése és a hosszabb távú inflációs kilátások emelkedése nyomán

az elmúlt hetek legnépszerűbb Trump-trade-je a hozamgörbe meredekségének emelkedésére történő fogadás volt,

ami azt jelenti, hogy a befektetők a rövidebb és a hosszabb futamidejű állampapírok közötti hozamkülönbözet emelkedésére számítanak. Ennek megfelelően a piac továbbra is pesszimista a hosszabb futamidejű állampapírok kilátásával kapcsolatban, Trump megválasztása esetén további hozamemelkedés is benne van a pakliban, ahogyan az a 2016-os választásokat követően is történt:

Trump felfelé, Harris lefelé mozdíthatja el a hozamokat

Egy Harris-győzelem azonban gyors korrekciót hozhatna az amerikai állampapír-hozamokban, és érdemes azt is szem előtt tartani, hogy már így is jelentős, 0,7 százalékpontos hozamemelkedésen vagyunk túl.

A jelenlegi hozamszintek a 2010-es évek zéró-kamatpolitikájának tükrében kiemelkedően magasnak számítanak

az elmúlt évtized átlagához képest. A hozamok további emelkedése pedig új vevőket hozhat az amerikai állampapírpiacra, az 5 százalékot közelítő kockázatmentes hozamszint sok befektető számára lehet vonzó.