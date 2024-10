A magyarokéval azonos problémával küzdenek Kínában

Bár Kína nem a szomszédban van, az ottani gazdaságot nyomasztó egyik legnagyobb probléma, igencsak ismerős Magyarországon is, s ez nem más, mint hogy a kínaiak sem hajlandók fogyasztani, holott lenne rá pénzük – mondta hétfőn Gary Monaghan, a Fidelity International Ázsiai részvények befektetési igazgatója.

Nagy gond Kínában a demográfia / Fotó: AFP

Oldódik a fogyasztói bizalmatlanság Kínában a Fidelity szerint

A fogyasztói bizalom hiánycikk ott is, amit Kínában az ingatlanpiaci „túltermelésből” kialakult válsághelyzet is fokozott. Az utóbbi időben amúgy kissé oldódni kezdett a helyzet a kiskereskedelemben, ám főként a hazai márkákat keresték, például a sportruházatoknál. A szeptemberben bejelentett gazdaságélénkítő intézkedéscsomag hatása is érzékelhető már. Az utóbbi évek tendenciája nyomán az ingatlanpiac sokat veszített jelentőségéből. Míg a válság kirobbanása előtt a kínai GDP mintegy 25 százalékát adta, most már 20 százalék alá esett a súlya.

További kérdés, hogy mi várható az Egyesült Államok és Kína viszonyában az amerikai elnökválasztást követően. Egy dolog biztos a Kínával szemben ellenséges retorika továbbra is jellemző marad Amerikában, akárki is nyeri a választásokat. Az eddig sem túl barátságos hangvétel ellenére azonban a kínai export Amerikába továbbra is évi 7 százalékkal nőtt.

A kínaiak az ünnepek alatt megrohanták a brókereket, sok esetben napi 10 százalékot lehetett keresni egy-egy részvénnyel vagy ETF-fel az állami ösztönzés bejelentése hatására, bár a részletekkel csak ezen a héten jönnek ki.

Mostantól azonban már a fundamentumoké lehet a szó.

India a tőkepiacok sztárja manapság, és tényleg jó a befektetési sztori, ám nem tökéletes, vannak kockázatok. A kormánynak százmilliós nagyságrendben kellene új munkahelyeket teremtenie, hogy változatlan ütemben menjen a növekedés. Szintén rizikó, hogy a nyugati kiszervezések folytatódnak-e a robotok korában. A demográfiai helyzet ugyanakkor kiváló, rengeteg a fiatal.

Érdekes módon Korea is a gyengélkedő piacok közé tartozik, mert noha fantasztikus a termelési kultúra az országban, a vállalatirányítás – különösen a hatalmas vállalati pénzkészletek befektetése terén – enyhén szólva is kívánnivalót hagy maga után. Jelenleg zajlik egy vállalatirányítási reform emiatt, s ha ez meghozza gyümölcsét és végre megmozdulnak a lusta koreai készpénzhegyek, kiváló befektetési tereppé válik a Kospi is.