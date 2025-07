Kínai kézbe kerülhet a MediaMarkt, de ez egyáltalán nem lesz olcsó

Előrehaladott állapotban jár a kínai JD.com webáruhát törekvése, hogy felvásárolja a MediaMarkt-tulajdonos német Ceconomy nevű céget, amelyért 2,2 milliárd eurót is hajlandó lenne fizetni.

Fotó: Andrej Rudakov

A JD.com a Bloomberg információi szerint részvényenként 4,6 eurót fizetne a Ceconomyért az utóbbi csütörtöki közleménye szerint, ami a szerdai 3,75 eurós záróértékhez képest 23 százalékos prémiumot jelent. Ugyanakkor kötelező erejű megállapodást még nem írtak alá a tranzakcióról.

Mit szólnak az ajánlathoz a MediaMarkt tulajdonosai?

Mindenesetre a JD.com a MediaMarkt-tulajdonos nagy részvényeseivel is tárgyal, hiszen az ő jóváhagyásuk is szükséges az ügylet megkötéséhez, ám vannak köztük olyanok is, akik haboznak túladni részvényeiken, így lehetséges, hogy a felvásárlás kútba esik.

A Ceconomy csütörtöki közleménye után a cég részvényeinek árfolyam 4,2 euróig ugrott, ami a felvásárlással kapcsolatos optimizmust éppúgy jelezheti, mint a tranzakció létrejöttével kapcsolatos bizonytalanságot,

elvégre is ez az árfolyam még mindig messze van a JD.com által kínál 4,6 eurótól.

A csütörtöki árfolyam így is a legmagasabb 2021 novembere óta. A lehetséges tranzakcióról szóló pletykák már februárban felröppentek, így a Ceconomy részvényei az idei év kezdete óta már több mint 50 százalékot emelkedtek. A Ceconomy legnagyobb részvényese 4,17 euróért vette résvényeit, míg a Metro-alapító család tagjai a két cég cég szétválásakor kaptak részvényeket.

A JD.com folyamatosan keres felvásárlási célpontokat, a Ceconomy iránt is érdeklődött már 2023-ban, és tavaly megvizsgálta a brit elektronikai lánc, a Currys megvételét is, ám végül elállt az ügylettől.