Aki ide tette a pénzét, nagyot tarolt a nyáron - a 40 százalék feletti hozam sem lehetetlen két hónap alatt

Kifejezetten erős hozamokat lehetett zsebre tenni az idén nyáron még akkor is, ha az ember csak a leginkább mainstream, könnyen és olcsón hozzáférhető eszközökből vásárolt is be június elején. A kockázatosabb eszközök, főként a kriptodevizák magasabb profitot csináltak az elmúlt két hónapban, mint a leginkább konzervatívak, de izgalmakból egyik eszköz piacán sem volt hiány.

A kriptopiacnak történelmi nyara van egyelőre / Fotó: Shutterstock

Szárnyalnak a kriptodevizák a nyáron

A nyár eddigi legjobb vétele a 9 százalékos hozamot generáló bitcoin mellett az egészen hihetetlen, 42 százalékos profitot elérő ethereum volt. A nyár érdekessége, hogy a befektetők a vámháborús fenyegetés és nyomás ellenére is úgy veszik a kockázati eszközöket, mintha nem lenne holnap – igaz, a kriptoeszközök térnyerését nem lehet csak a spekulációra fogni.

A szektor ugyanis váratlanul jelentős kormányzati támogatásra tett szert Amerikában az elmúlt hetekben,

ez pedig egyértelműen növelte a befektetők kriptopiaccal szembeni nyitottságát.

Amerikában ugyanis az elmúlt hetekben elfogadtak egy olyan törvénycsomagot, amely szövetségi vagy adott esetben állami szinten biztosítja majd a dollárhoz kötött stablecoinok piacának felügyeletét. A törvénycsomag elfogadása hatalmas lépés a kriptopiac egy olyan szegletének szabályozása felé, mely

egyrészt nem spekulatív, mint a bitcoin, mivel a stablecoinok értéke egy adott devizához kötötten változik, a mögöttes termék értékétől nem tér el, így árfolyamkockázatot sem generál,

másrészt pedig hatalmas, jelenleg 265 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik, öt éven belül viszont már 3,7 ezermilliárd dollárt fed majd le a Citigroup elemzői szerint.

A törvénycsomag elfogadása egyértelműen része Donald Trump választásai ígéreteinek, melyekben a republikánus politikus a kriptopiac támogató szabályozásának megteremtését és a szektor felemelkedésének elősegítését ígérte. Az árfolyamok alakulását látva pedig minden bizonnyal öles léptekkel haladunk ezen célok megvalósítása felé – főleg, ha bejön a piac spekulációja, és a Fed tényleg háromszor csökkenti az amerikai kamatokat az idén.