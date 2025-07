A kriptopiac is csatlakozott az Nvidiához a négyezermilliárd dolláros klubban – és ha Amerikán múlik, ez csak a kezdet

A bitcoinnak fenomenális éve van, a token a geopolitikai és kereskedelmi feszültségek ellenére is több történelmi csúcsdöntést is maga mögött tudhat már az idén,

jelenlegi árfolyamrekordja 123 205 dolláron húzódik.

De nem csak a bitcoin van kiváló formában, az ethereum például 21 százalékot emelkedett az elmúlt öt napban, az elmúlt hónapot tekintve viszont már egészen hihetetlen, 59 százalékos pluszt látni a kettes számú kriptoeszköz árfolyamán.

A közvetlen kriptopiaci kitettségnövelés mellett a tokenek iránt az ETF-eken keresztüli, közvetett befektetői érdeklődés is hatalmas: a főként intézményi és alapvetően konzervatívabb befektetők által preferált tőzsdén kereskedett alapokon keresztül 5,5 milliárd dollár áramlott be a bitcoin amerikai ETF-jeibe csak júliusban, míg az ethereum alapjai 2,9 milliárd dolláros kezelt tőkenövekményt éltek meg.

A kriptopiac egyre szélesebb körű elfogadottságának pedig az is kedvez, hogy egyre több kripto-proxy cég jön létre az Egyesült Államokban: ezek olyan cégek, melyek akár hagyományos tevékenységüket hátrahagyva, akár azzal párhuzamosan, de elkezdenek nagy mennyiségű kriptodevizát felvenni cégeik mérlegeire, hogy ezzel is fokozzák saját részvényeik iránt a befektetői keresletet – a recept nem új, Michael Saylor és a MicroStrategy már bődületes vagyonokat keresett a módszerrel, hiszen ha a bitcoin erősödik, a cég saját befektetéseinek értéke is nő, a piacon pedig a részvény is felértékelődik a kisbefektetők spekulatív vételeinek köszönhetően.

A kriptopiac számára a következő nagy mérföldkő

a most a szenátus előtt álló újabb, bővebb kriptotörvény elfogadása lehet, ami tovább növelheti a szektor iránti bizalmat, valamint a befektetők szélesebb rétegei előtt nyithatja meg az utat a kriptopiacra – habár látva, hogy a bitcoinra nyitott vételi opciók valósággal nyüzsögnek nem csak a 130 ezer dolláros, de még a 140–150 ezer dollár közti sávban is, keresleti gondja nem sok van a szektor legnagyobbjának.