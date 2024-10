Októbertől új külsővel jelentkezik a K&H SZÉP kártya: az új sorozatnál a bankkártya termékekhez igazodó egyszerű, letisztult design mellett a kártya szélei is színezést kapnak, így a fizikai kártya feltűnőbb lesz a pénztárcában. A K&H SZÉP kártyát országszerte több mint 43 ezer elfogadóhelyen lehet alkalmazni, a szolgáltatók többségénél már digitális fizetéssel is.

Új külsőt kap a K&H SZÉP kártya / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ismét újdonság várja a K&H SZÉP kártya birtokosokat: a piacon egyedülálló, tavaly bevezetett digitális fizetési lehetőség után most a fizikai kártya is megújul. Az új design illeszkedik a többi kártyatermék sorába, azaz egyszerű és letisztult külsőt kapott, de színében eltér, hogy megkülönböztethető legyen a normál bankkártyáktól.

Emellett az új sorozatnál már a kártya szélei is színezést kapnak, a cián színű élekkel feltűnőbb lesz a pénztárcában, így fizetésnél könnyebb lesz kiválasztani a megfelelő kártyát.

Az év első 9 hónapjának eredményei alapján a K&H SZÉP kártya forgalma megközelíti a 23 milliárd forintot, ami elmarad a tavalyi év hasonló időszakától, amikor is 23,5 milliárd forint volt a forgalom. A különbség oka egyértelműen az, hogy tavaly augusztustól kezdődően egészen év végéig hideg élelmiszer vásárlására is fel lehetett használni a juttatást, míg idén ez elmaradt. Ez az elérhető egyenlegen is jól látható, hiszen míg tavaly szeptemberben 6,3 milliárd forint volt a kártyabirtokosok által felhalmozott összeg, addig ez most megközelíti a 7,1 milliárd forintot.

Az új sorozatnál már a kártya szélei is színezést kapnak / Fotó: K&H

A több mint 43 ezer K&H SZÉP kártya elfogadóhely között fokozatosan növekszik azoknak a száma, ahol már érintésmentesen – vagyis mobiltelefonnal és okoseszközökkel – is lehet alkalmazni a fizetési eszközt. A kártyakibocsátók közül egyedülállóan – már idén április óta elérhető – innovatív, digitális fizetési megoldást jelenleg közel 20 ezer helyen tudják használni azok a kártyabirtokosok, akik K&H bankszámlával is rendelkeznek, illetve Apple Watch okosórájuk vagy iOS / Android operációs rendszerrel futó, NFC funkcióval rendelkező telefonjuk van. Az érintésmentes K&H SZÉP kártya fizetést szeptember végéig 80 ezer tranzakció esetén használták.