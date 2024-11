Mindent elsöpörnek a digitális fizetési megoldások – alapjaiban változtatják meg a vásárlók döntéseit

A digitális fizetési megoldások rohamos fejlődése alapjaiban változtatja meg azt, hogy miként kezeljük a pénzügyeinket. Már nem csak a készpénzt felváltó bankkártyatípusok, hanem a mobilfizetés, az azonnali utalások és az új generációs BNPL (Buy Now, Pay Later) megoldások színesítik a palettát. A PwC Magyarország Digitális Pénzügyi Körkép kutatása hat meghatározó trendet azonosított.

Megállapítják, hogy az azonnali fizetési rendszer (AFR) és a PSD2 irányelv új kapukat nyitott az innováció előtt, de komoly erőforrásokat igényel a bankoktól. Növelik a pénzügyi szolgáltatók adminisztratív terheit, és jelentős mértékben lekötik a rendelkezésre álló erőforrásokat is.

Kártya vagy készpénz? – Ez itt a kérdés / Fotó: Shutterstock

Fokozódó verseny a szűkülő piacon

Az infláció és a csökkenő fogyasztói bizalom a kereskedőknek és a pénzügyi szolgáltatóknak is fejtörést okoz, miközben

a neobankok térnyerése új versenyt generál.

A külföldi tranzakciók és vásárlások aránya növekszik, a nemzetközi kereskedők, globális pénzügyi megoldások és a neobankok által diktált szolgáltatási szint folyamatos megújulásra készteti mind a kereskedőket, mind a pénzügyi szolgáltatókat.

Ezzel egy időben felértékelődött az adat- és a kiberbiztonság az online fizetések terjedésével. Az ügyfelek gyakran óvatosak, ami visszafoghatja az új megoldások elfogadását.

A bizalom elnyerése nem csupán technológiai kérdés: az ügyfeleknek el kell fogadniuk az új megoldásokat

– hangsúlyozta Madar Norbert, a PwC Magyarország Digital Commerce és Research Services csapat vezető menedzsere.

A folyamatos innováció kényszere

A vásárlók egyre gyorsabb és kényelmesebb megoldásokat várnak, mint például az egykattintásos fizetés vagy az „Invisible Payment”. Ezek nemcsak az ügyfélélményt javítják, hanem növelhetik a kosárértéket is. Megjegyzik, hogy jókora eltérések vannak országon belül a kártyaelfogadói hálózat területén is. Ezt támaszja alá, hogy a fogyasztók egy része továbbra is a hagyományos fizetési módokhoz ragaszkodik.

A digitális affinitás összefüggést mutat a demográfiai mutatókkal is, jelentősek a regionális, korosztályok közötti és iskolázottságból adódó eltérések a preferenciák közt – ezért kiemelten fontos, hogy a kereskedők és szolgáltatók ismerjék a célcsoport igényeit és elvárásait

– mutatott rá Cserjés-Kopándi Ildikó, a PwC Magyarország Digital Commerce és Research Services csapatának vezető menedzsere.