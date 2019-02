Tovább zsákolják az aranyat a befektetők

Az elmúlt két hónapban mintegy 150 tonna sárga nemesfémet vásároltak a fizikai aranyba fektető alapok. A keresletet a jegybankok vásárlásai is táplálják, az idén 800 tonna aranyra tartanak igényt.

Nem csökken a fizikai aranyat vásárló, tőzsdén kereskedett alapok (ETF) étvágya – derül ki a World Gold Council (WGC) összesítéséből. Az ETF-ek aranyállománya decemberben 75 tonna feletti mennyiséggel nőtt, januárban pedig 72 tonnával. Igaz, a múlt hónapban az aranyalapok minimális mennyiségben értékesítettek is az állományukból: összességében 83 tonna volt a havi állománynövekedés és 11 tonna a kiáramlás. A WGC kimutatása szerint már négy hónapja tart az aranykészletek növekedése, az ETF-ek január végén már 2513 tonna felett rendelkeztek. Különösen aktív volt januárban a világ legnagyobb tőzsdei arany-ETF-e, az SPDR Gold Shares, amely csak januárban 36,2 tonnával töltötte fel aranyraktárait, vagyis a múlt hónapban 1,5 milliárd dollárért vásárolt a nemesfémből.

Az iShares Gold Trust ennek harmadáért vásárolt, Európában pedig a Physical Gold volt különösen aktív csaknem 10 tonnás havi vételeivel. A WGC statisztikáiból kiderül, hogy az arany-ETF-ek készletei 2013 márciusa óta nem voltak olyan magas szinten, mint most.

A 2500 tonnát meghaladó aranymennyiség azonban akkor 22 százalékkal többet ért, mint a mai, 1325 dollár/uncia árfolyamon számolt készlet. A megtakarítási menekülőinstrumentumnak tekintett aranyba vetett befektetői bizalom hónapok óta töretlennek látszik, erre utal, hogy az arany-ETF-ekből utoljára 2018 szeptemberében volt kiáramlás (mínusz 25 tonna). Az árutőzsdei árfolyam február 20-án megközelítette az 1350 dolláros kulcsszintet, ám a legutóbb tavaly áprilisban látott árfolyam útja onnan újra lefelé vezetett.

A piac a geopolitikai fejleményekre figyel – írta tegnapi hírlevelében az Erste –, különösen a Brexit alakulására. A The Wall Street Journal (WSJ) összefoglalója rámutatott: a vezető amerikai részvényindexek augusztusi–októberi csúcsától mostanáig 14 százalékkal emelkedett az arany árfolyama, és annak ellenére nem korrigált vissza, hogy a december végi mélyponthoz képest az S&P 500 index csaknem 20 százalékkal ralizott. George Gero, az RBC Capital Markets vezetője a WSJ-nek azzal magyarázta a tartós vételi kedvet az arany piacán, hogy a várakozások szerint az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed idén tartózkodhat a további kamatemelésektől, s az eurózónában sincs jele a monetáris szigorításnak. „A tartósan alacsony kamatkörnyezetben pedig a nem kamatozó eszközöket (mint az arany) is kedvezőbben értékelik a befektetők” – fűzte hozzá. A részvénypiacokra tavaly visszatérő volatilitás is kedvez az arany árfolyam-emelkedésének. „Számos befektető, aki jelentős részvény­piaci kitettséggel rendelkezik, aranyvásárlásokkal csökkenti portfóliójának kockázatát” – mutatott rá Maxwell Gold, az Aberdeen Standard befektetési igazgatója.

