Pénzügyi fegyverként használhatja Kína a Bitcoint

A PayPalt is alapító, jelenleg a Facebook igazgatótanácsában ülő befektető egy virtuális kerekasztal-beszélgetésen fejtette ki véleményét a kriptopénz veszélyeiről — olvasható a CNBC-n.

Peter Thiel azt mondta,

Kína érdeke, hogy megszüntesse, de legalábbis gyengítse a dollár tartalékdeviza státuszát.

Mivel a pekingi kormány nem akarja, hogy saját valutája, a renminbi vegye át az amerikai valuta tartalék szerepét, korábban az euró dollárral szembeni erősödésében bízott, most pedig, Thiel szerint, a Bitcoin drágulására játszhat, hogy ezzel kínáljon alternatívát a befektetők számára.

Thiel hangsúlyozta: ő maga is kripto-párti, és komoly befektetései vannak több Bitcoin-cégben is, de aggódik amiatt, hogy Kína geopolitikai fegyverként használhatja a kriptovalutát az Egyesült Államok ellen. Erre pedig az Egyesült Államoknak válasz stratégiát kell kialakítania — tette hozzá.

“Even though I’m a pro-crypto, pro-Bitcoin maximalist person, I do wonder whether if at this point Bitcoin should also be thought of in part as a Chinese financial weapon against the U.S.” says @Paypal co-founder Peter Thiel.

More on cryptocurrencies from The #NixonSeminar: pic.twitter.com/sIUQTQEWgr

— Richard Nixon Foundation (@nixonfoundation) April 7, 2021