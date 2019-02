Több részvény profitálna a várt alkuból

Mivel némileg javult a helyzet a kínai–amerikai tárgyalásokon, érdemes megnézni, hogy milyen vállalatok profitálnak a legtöbbet abból, ha valóban sikerül megkötni a hónapokkal ezelőtt kilátásba helyezett alkut.

A The Wall Street Journal arról írt, hogy az amerikai fél hajlandó engedni a követeléseiből, és Donald Trump az Egyesült Államok elnöke is célzott arra, hogy részéről nincs akadálya a március elsejei határidő meghosszabbításának. Ennyi jó hír a héten elég volt ahhoz, hogy a részvénypiac máris raliba kezdjen. Érdemes elkülöníteni az általános optimizmust, amely az indexeket közelíti a december elején látott szintekhez, a részvényspecifikus megközelítéstől, hiszen ha lesz megállapodás, azt nagy valószínűséggel beárazza a piac február végére.

Vannak mégis olyan részvények, amelyeknek a jövője kifejezetten függ a kereskedelmi háború kimenetétől, ezért érdemes lehet velük kivárni egészen addig, amíg biztosan megszületik az alku. Az HSBC például három kritérium alapján válogatna a vámoktól nagyban függő vállalatok közül. Először is a vételre kiválasztott értékpapír legyen az Egyesült Államokban kereskedett, és a cég bevétele legalább 20 százalékban Kínából érkezzen. Másodszor vizsgáljuk meg, hogy az elmúlt három hónapban a papír alulteljesítette-e a piaci benchmarkot a tárgyalások elhúzódása miatt. Végül pedig az előremutató P/E-ráta alapján minősüljön olcsónak. Az HSBC hármas szűrője szerint, ha megszületik a deal, felülteljesíthet a Skyworks Solutions, Broadcom, Micron Technology és a Marvell Technology Group. Azt az elemzőház is elismeri, hogy ez az ajánlás kockázatokat hordoz, mivel a vállalatok árfolyama sikertelen tárgyalási kimenetel esetén egész biztosan nagyot zuhan. Az elemzők számításai szerint ha minden kínai árura 25 százalékos vámot vetnének ki, az az említett csoport nyereségemelkedésének átlagosan 4,5 százalékát venné el, megfelezve a jelenlegi növekedési rátájukat.

A piac már korábban is megmutatta, hogy mi történhet, ha tető alá hozzák az egyezséget. Tavaly december 3-án olyan hírek érkeztek, hogy a két félnek december első hétvégéjén sikerült megállapodnia. Egy napig az egész világsajtó is arról írt, hogy 200 milliárd dollár értékű kínai importra nem emelik meg a vámot 25 százalékra a jelenlegi 10 százalékról, és ezért cserébe Kína jelentős mennyiségű amerikai mezőgazdasági, energia és iparcikk vásárlását ígérte meg, hogy a két ország közötti külkereskedelmi egyenlőtlenséget enyhítse. Donald Trump azt is bejelentette, hogy Kína csökkenti és eltörli az amerikai autóbehozatalra vonatkozó rendkívül szigorú szabályozást. Majd másnap jött a kijózanodás, hogy nincs deal, mindössze arról van szó, hogy a magasabb vámok bevezetését három hónappal elhalasztották.

A kezdeti jó hírre mind a Brent, mind a WTI olajárfolyam napon belül 5 százalékot emelkedett, de vegyük figyelembe, hogy mindez az OPEC decemberi ülése előtt történt, ahol az olajpiaci szereplők kitermeléscsökkentést reméltek. Az olaj viselkedése azért is figyelemreméltó, mivel a vámok nem hatottak volna közvetlen módon a kereskedésére. A hírre a kínai részvények reagáltak különösen jól, ahogy az várható is volt. A hosszas lejtmenet után ekkor láttunk némi pozitív korrekciót például az Alibaba részvényárfolyamában. A Dow Jones index 300 pontot emelkedett, a legjobban a Boeing- és a Caterpillar-részvények teljesítettek. Európában a bányavállalatok és az autószektor tündökölt, a világ legnagyobb diverzifikált nyersanyag-előállítója, a Glencore, a chilei rézbányász Antofagsta és a brit bányavállalat, az Anglo American 6 százalék feletti pluszt tudott elérni a hírt követően. Érdemes kitérni az év eleje óta alulteljesítő autógyártókra, amelyeket nemcsak a lehetséges vámok, hanem a lassuló értékesítések is nyomás alatt tartottak. A legmagasabb emelkedést, 7 százalék felettit, a világ hatodik legnagyobb alkatrészgyártója, a Faurecia, a Valeo francia autóipari beszállító és a Daimler érte el.

További részletek a pénteki Világgazdaságban