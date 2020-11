A biztosítások piacán is érződik a járvány hatása

Továbbra is bizalmi kérdés a biztosítás, ezért sokan személyesen, tanácsadójuknál intézik a szerződéskötést, egyre többen nyitnak viszont az online megoldások felé is – derült ki az OTP Mobil legfrissebb, reprezentatív kutatásából. A megkérdezettek 47 százaléka az elmúlt évben már online kötötte meg biztosítását, ami a váratlan életesemények leküzdésében segítette őket, ugyanis a válaszadók közel ötöde a járványhelyzet miatt kötött új biztosítást. Tízből egy ember a közvetlen környezetében bekövetkezett változás miatt, de jelentős részüknél személyesen történt olyan váratlan esemény, ami miatt felértékelődött a szemében a biztosítások fontossága.

Egyre többen kötik már meg otthonuk biztonságából biztosításukat és egyre inkább szeretne mindenki felkészülni a váratlan helyzetekre – ez a kutatásunkból is egyértelműen látszik. A megkérdezettek közel fele azt nyilatkozta, hogy előre gondolkozik azzal kapcsolatban, milyen helyzetben lehet érdemes biztosítást kötnie. Ezt igazolják a tapasztalataink is a Simple applikáciban elérhető gépjármű- asszisztencia biztosításunk esetében is, mivel az utóbbi időben nőtt az érdeklődés a termék iránt

– mondta el Benyó Péter a Simple-t fejlesztő és üzemeltető OTP Mobil ügyvezetője.

Azt a tendenciát is látjuk az eredmények tükrében, hogy az online lehetőségeken belül egyre többen különböző megoldásokra is nyitottak: bár sokan elsősorban a biztosító oldalát használják az ügyintézésre, egyre népszerűbbek a mobilalkalmazások is, a lakosság egytizede már kifejezetten ezt a felületet preferálja. Büszkék vagyunk rá, hogy a Simple alkalmazásban is lehetőséget biztosítunk erre és folyamatosan dolgozunk új biztosítási opciók előkészítésén