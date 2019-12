Kevesebb lett belőlük, pedig szépen híztak a tbsz-ek

A megtakarítási piac év végi élénkülésében korábban fontos szerepet játszottak a tartós befektetési számlák (tbsz). A tbsz-ekre december 31-ig érdemes betenni a megtakarítást, minimum 25 ezer forintot, majd utána kezdődik a takarékoskodási időszak. A tartós befektetési számlákon felhalmozott hozamot a számlanyitástól számított ötödik év után kamatadómentesen fel lehet venni, a harmadik év után pedig kedvezményes 10 százalékos kamatadóval lehet felvenni az adott összeget.

Kevesebb lett

Trencsán Erika, a money.hu vezető pénzügyi szakértője szerint a tartós befektetési számlák kedvező konstrukciók a megtakarítási piacon az 5 év utáni adómentesség miatt, igaz, az elmúlt években csökkent a számuk. Idén október végén a hivatalos jegybanki adatok szerint több mint 311 ezer darab tbsz volt,

ami 6 százalékos csökkenést jelent 2018 decemberéhez képest és 13 százalékos visszaesést a 2017 végi közel 360 ezres csúcshoz képest.

A money.hu szakértője szerint a tbsz-ek számának csökkenése részben a kamatadómentes prémium állampapírok megjelenésével magyarázható, a kisbefektetők egy része ugyanis átnyergelt a szuperállamkötvényre.

Sokkal több lett

A tbsz-ek számának csökkenésével párhuzamosan a rajtuk lévő állomány többéves távlatban jelentős növekedést mutat. Idén október végén 2699 milliárd forintot tett ki a tbsz-ek összértéke, ez a 2016 decemberi szinthez képest 32 százalékos, a 2014 végihez képest pedig 57 százalékos növekedésnek felel meg.

Az egy tbsz-re jutó állomány idén októberben 8,66 millió forintra rúgott, ez 2016 és 2014 végéhez képest 46 százalékos, illetve 58 százalékos emelkedésnek felel meg.

Váltani is lehet

Trencsán Erika azt is elmondta, hogy akinek már van tartós befektetési számlája és most jár le, akkor egy új tbsz nyitásával újraindítható a következő 5 éves periódus. A tbsz-szabályok 2014 óta lehetővé teszi azt is, hogy a tbsz-t másik pénzügyi szolgáltatóhoz vigyék át a takarékoskodók. Például akkor, ha elégedetlenek a meglévő szolgáltatóval, mondjuk sokallják a költségeket. Ebben az esetben a tbsz-en lévő megtakarítás átkerül a kiválasztott új szolgáltatóhoz, de a tranzakció nem számít a tbsz feltörésének, tehát nem szakad meg a takarékoskodási időszak.