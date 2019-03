Ma még be lehet jelenteni a kártérítési igényt

Mindössze két munkanap van arra, hogy az országon tegnap végigsöpört szélvihar károsultjai bejelentsék a biztosítójuknál a kárigényüket. Ez a rövid, ám annál fontosabb határidő azonban nemcsak a mostani esetre, hanem minden egyéb kártérítési igényre is igaz. Kevesen tudják, hogy a biztosítók akár meg is tagadhatják a kifizetést, ha a bejelentés nem érkezik be a kár „észleléstől” számított két munkanapon belül – figyelmeztet a CLB.