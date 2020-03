Még a csekkbefizetést is lehet online intézni

A korona-vírus járvány idején a MABISZ és tagbiztosítói az ügyfeleik, munkatársaik és mindannyiunk egészsége érdekében a működésüket igyekeznek az elektronikus ügyintézés felé terelni, és ebben kérjük az Ön együttműködését is!

A korona-vírus járvány idején a MABISZ és tagbiztosítói az ügyfeleik, munkatársaik és mindannyiunk egészsége érdekében a működésüket igyekeznek az elektronikus ügyintézés felé terelni, és ebben kérjük az Ön együttműködését is! A jelen helyzetben a központi ügyfélszolgálati irodákban és a legtöbb esetben az értékesítési pontokban is az ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. Kérjük, hogy ügyintézéshez válassza alapvetően az online felületeket, esetleg a telefonos ügyintézést.

A szövetség és a társaságok honlapjain található online felületeken egyszerűen, gyorsan bejelentheti kárát.

Adott körülmények között célszerű a csekkes fizetés helyett egyéb más, kényelmes online fizetési lehetőséget választani a biztosítási díjak fizetésére. Aki teheti, váltson e-számlára. (Ez több társaságnál is már elérhető – bővebb információkat az adott társaság honlapján találni.) Így már a díjértesítőt is e-mailben kapja meg, és az e-mail fiókjába érkező számlát is otthonából tudja kifizetni. Amennyiben pedig hosszútávon is szeretné megváltoztatni a szerződés díjfizetési módját, akkor ezt egyeztesse a biztosítójával.

Javasolt online lehetőségek:

• CSOPORTOS BESZEDÉS – az Ügyfél kezdeményezheti a számlavezető bankjánál. Aki rendelkezik online banki hozzáféréssel, ezt egyszerűen beállíthatja a banki felületen, vagy számlavezető bankja telefonos, telebankos ügyfélszolgálatán a biztosítója nevének és a szerződés kötvényszámának megadásával.

• ÁTUTALÁS BANKSZÁMLÁRÓL (egyszeri vagy állandó megbízás adható). A közlemény rovatban kérjük, minden esetben adja meg a szerződése kötvényszámát. Ezen adat nélkül nem, vagy csak késedelmesen lesz jóváírva a szerződésére befizetett díj.

• BANKKÁRTYÁS FIZETÉS: ugyancsak elérhető több társaság honlapján.

• CSEKKBEFIZETÉS QR KÓDDAL (iCsekk) Okostelefonja, PC-je segítségével (internet kapcsolattal) kényelmesen, készpénzkímélő megoldással fizetheti be a postai QR-kóddal ellátott sárga, ill. fehér csekkjeit. A csekkbefizetés a kártyabirtokos ügyfél bankszámlájának terhére történik, bankkártyás vásárlásnak minősül, amelyért a Magyar Posta külön díjat nem számít fel.