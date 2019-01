A biztonságra hajtanak a lakáshitelesek

Novemberre meghaladta a nyolc évet az új lakáshitel-szerződések kamatperiódusának átlagos hossza, a felvett lakáskölcsönök 84 százaléka pedig egy éven túli kamatfixálású volt.

Egyre hosszabb időre igyekeznek rögzíteni frissen felvett lakáshiteleik kamatfeltételeit a lakossági ügyfelek – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikáiból. Novemberben már 97,6 hónapnál – több mint nyolc évnél – járt a kamatfixálás átlagos hossza az újonnan kötött lakáshitel-szerződéseknél, miközben egy évvel korábban az öt évet sem érte el – 56,2 hónap volt. A legfeljebb egyéves kamatperiódusú hiteleknél 8,1-ről 6,5 hónapra csökkent az MNB által kiszámolt átlagos érték, miközben az éven túli fixálású szerződéseknél 85,6-ről 103,2 hónapra emelkedett.

Figyelemre méltó az is, hogy az átlagos kamatperiódus a novemberig tartó, utolsó két hónap alatt több mint tíz hónappal emelkedett.

Nem csoda, hogy átrajzolódott az új lakáshitel-szerződések kamatfixálás szerinti összetétele is. Az MNB adatai szerint, miközben 2017 első tizenegy hónapjában még megközelítette a 40 százalékot a változó kamatozású, de legfeljebb egyéves kamatfixálású lakáshitelek aránya az új szerződéseken belül, addig tavaly január és november között már mindössze 16,2 százalékot ért el. Ezzel párhuzamosan az egy és öt év közötti kamatperiódusú kölcsönök aránya kilenc százalékponttal, 41,9 százalékra emelkedett az új szerződéseknél, az öt és tíz év közöttieké pedig 20,8-ről 34,6 százalékra ugrott. Jóval lassabb ütemben, de szintén emelkedett a tíz évnél hosszabb kamatperiódusú – gyakorlatilag végig fix kamatú – lakáshitelek aránya is: 2017 első tizenegy hónapjában 6,4 százalékot, a tavalyi év hasonló időszakában pedig 7,3 százalékot ért el.

Az éven túli kamatperiódusú lakáshitelek gyors terjedése több ok miatt nem meglepő. Egyrészt a jegybank az elmúlt időszakban több eszközzel is ebbe az irányba terelte az adósokat és a pénzügyi szolgáltatókat: ilyen volt a hosszabb kamatfixálás mellett kínálható minősített fogyasztóbarát lakáshitelek megjelenése, és az adósságfékszabályok bevezetése (illetve szigorítása) is.

A másik ok, hogy már maguk a lakáshitelek iránt érdeklődő ügyfelek is emelkedő kamatokkal számolnak hosszabb távon, így kiszámíthatóbb feltételekre törekszenek, és ezek biztosítása érdekében hajlandók némi felárat is fizetni.

A következő hónapokban a legfeljebb egyéves kamatperiódusú hitelek részesedése minimálisra csökkenhet az új szerződéseknél, tovább nőhet azok száma, akik öt vagy tíz évnél hosszabb kamatfixálású konstrukciót választanak majd.

