Jelentős összegekkel számolhatunk, ha hitelre veszünk lakást

Akár a félmillió forintot is elérhetik a költségek, ha valaki lakásvásárláshoz hitelt kíván felvenni, az ingatlan megvételének költségeivel – ezekből a legjelentősebb a vagyonszerzési illeték – pedig már milliós teher is hárulhat a vásárlókra.

Míg legtöbbször az önerő mértékére hívják fel az ügyfelek figyelmét a szakértők, rengeteg olyan addicionális költség merülhet fel a hiteligénylés során, amelyek jelentősen, akár százezer forintokkal is megdrágíthatják egy jelzáloghitel felvételét, hívja fel a figyelmet közleményében a Bank 360. Felidézik:

legtöbbször a nagyjából harminc százalékos önerő mértéke az, ami sokakat visszatart a hitelfelvételtől,

hiszen ez azt jelenti például, hogy egy húszmilliós ingatlannál hat millió forintot kell letenni az asztalra.

A legtöbben számolnak még persze a rendszeres törlesztőrészlettel is, ami szintén százezer forintot meghaladó tétel havonta. És bár eltörpül ekkora összeg mellett, de a hitelfelvétellel járó extra költségek is kitesznek egy kisebb vagyont. Erről sajnos kevesebb szó esik, pedig nagyon sok család számára külön, akár hónapokig tartó anyagi felkészülést igényelnek ezek a kiadások is, hiszen a díjakat az ügyfélnek kell megfizetnie, írják.

A Bank 360 több olyan tételt sorol fel, amik jelentős költségek és amikkel többnyire számolnunk kell, ha az ingatlant egy pénzintézet által nyújtott hitelt felhasználva szeretnénk a magunkénak tudni. Az alábbiak az ő számításaikat tükrözik:

Értékbecslés díja Közjegyzői okiratba foglalás díja Súlyos kiadás. A bank által kiválasztott értékbecslőnek kell felbecsülnie a fedezetként felajánlott ingatlan értékét. A díj mértéke az ingatlantól függ, de még egy kisebb ingatlannál is fel kell készülnünk nagyjából 30-40 ezer forintos kiadásra. Kötelező elem, hiszen a bank ez alapján járhat el, ha az ügyfél nem fizeti a hitelt és a szerződés felbomlik. Szintén több tízezer forintot vihet el ingatlantól, hitelösszegtől, oldalszámtól és munkaórától függően. A már említett 20 milliós ingatlan esetén szinte biztos, hogy 50 000 forint feletti díjra kell számítanunk. Átutalás díja Folyósítási díj Van olyan pénzintézet, ahol azért is fizetnünk kell, hogy egy technikai számláról kiutalják az eladó megadott bankszámlájára a pénzt. Ez ráadásul egy technikai számláról történik, nem a miénkről, ami pedig adott esetben kedvezményes átutalást is lehetővé tenne. A díj mértéke az igényelt hitelösszegtől függ, de szintén tízezrekbe kerülhet. Ha már az átutalásért fizetünk, azért is díjat számol fel a bank, hogy folyósít nekünk ekkora összeget. A díj a hitelösszeg 0,5-2 százaléka, ez a 20 millió forintos hitelnél 200 000 forint 1 százalékkal számolva, ám a legtöbb pénzintézetnél jellemzően találunk valamilyen felső határt. Tulajdoni lap Zálogjog földhivatali bejegyzése Szükséges dokumentum a hiteligényléshez, 3 600 forintba kerül az e-hiteles változat, a papír viszont 6 250 forint a Földhivatalnál. A bank bejegyezteti a jelzálogot az ingatlanra, felvezetik a tulajdoni lapra. Ez 12 600 forint.

Szélesen értelmezve a vásárlással járó költségeket még számolni kell az ügyvéd díjával, az akár 4 százalékos vagyonszerzési illetékkel és a tulajdonjog bejegyzésével. Összegezve a fentieket bátran kijelenthetjük, hogy további legalább 400 ezer – 500 ezer forintra lesz még szükség csak a hitelfelvételhez, ha pedig a lakásvásárlás költségeit is nézzük, ingatlan értékétől függően – leginkább a vagyonszerzési illeték miatt – még akár milliókat is fizethetünk az állam felé, így a Bank 360.

Csökkenthetjük a költségeket, ha az akció ideje alatt adjuk le igénylésünket, a hitelösszeg elér, vagy meghalad egy bizonyos szintet, nem fordul elő késedelem a futamidő alatt, bankon belül kötjük a lakásbiztosítást, vagy hogy annál a pénzintézetnél nyitunk számlát és érkeztetjük a jövedelmünket, akitől a hitelt vesszük fel.