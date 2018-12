Ezeket tartsa szem előtt, ha több pénzt szeretne 2019-ben

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő szervezői összegyűjtöttek öt olyan tanácsot, amik segítenek abban, hogy az új évben tudatosabban kezeljük pénzügyeinket és ezt a tudatosságot számos példán keresztül a kicsiknek is átadhatjuk.

Eltelt egy év, december 31-én éjfélkor újra elhangzanak a szokásos fogadalmak. Az új évvel mindenki tiszta lapot nyit. Alkalmat látunk benne arra, hogy jobban vezessük életünket, amivel gyerekeinknek is példát mutathatunk az alábbi tanácsok megfogadásával:

1. Apróságok a napi rutinban

Hasznunkra válhat, ha kiadásainkat pontosan vezetjük, ennek nyomon követésére számos mobilalkalmazás áll rendelkezésünkre. Érdemes átnézni a pénzügyeinket, ugyanis sok pénz megspórolható, akár napi egy kávén is. Ezzel példát mutathatunk a gyerekeknek: ha kiszámoltatjuk, hogy a napi egy üdítő mennyibe kerül az iskolai büfében, lehet hogy el fog ámulni: éves szinten komoly összeg jöhet ki.

Emellett számos apróságot építhetünk be napi rutinunkba. Ilyen például a bevásárlások előtti lista írása, mellyel könnyebben elkerülhetjük az impulzív vásárlás veszélyét. Ebben az is segítségünkre van, ha nem farkaséhesen indulunk útnak.

2. Több számla, több lehetőség

Ha még nincs, kezdjük az évet egy új megtakarítási számla nyitással, amit alszámlaként használhatunk. Minden hónapban, rendszeresen utalhatunk egy kisebb összeget a megtakarítási számlánkra. Nem is hinnénk, mekkora összegek gyűlhetnek össze így, szinte észrevétlenül.

3. Tegyünk rendet magunk körül

Nemcsak megtakarítással, de takarítással is kezdhetjük az új évet. Bár a népi hiedelem szerint az új év első napján a szemetet nem szabad kitennünk, mert ezzel a szerencsénktől is megválunk, érdemes azonban átnézni dolgainkat, hogy mitől kellene már megválnunk. Ajándékozzuk, vagy akár adjuk el a már feleslegessé vált tárgyainkat, így nem csak több helyünk, de több pénzünk is lesz. Ruhák esetében, amit egy éve nem hordtunk, adjuk oda adományként rászorulóknak.

Vonjuk be gyermekeinket is a folyamatba, nézzük át közösen az ő dolgaikat, könyveiket, ruháikat, játékaikat és döntsünk együtt, mi az, amit megtartunk és mi az, amit nem. Ha rend van körülöttünk a lakásban, az életünk többi területére is pozitívan fog hatni, ezt érezni fogja a család is.

4. Sok kicsi sokra megy és közben a környezetet is védjük

Talán semmiségnek tűnhet az a pár forint, de hosszútávon nem csak a pénztárcánkat, de a környezetünket is megkíméljük, ha felkészülve a bevásárlásokra, mindig hordunk magunknál egy, vagy akár több vászontáskát. Ugyanez a helyzet a felelőtlen víz és áramfogyasztással is. Sokat tehetünk, ha nem engedjük feleslegesen a vizet fogmosás közben és a mindennapos fürdőzés helyett a gyors, frissítő zuhanyzást választjuk. Figyeljünk arra is, hogy mindig kapcsoljuk le magunk után a villanyt, ha elhagyjuk a szobát!

Ezek végtelenül egyszerű dolgok, de gyakran megfeledkezünk róluk. Megkérhetjük a gyerekeket is, hogy szóljanak ránk, ha észreveszik, hogy nem környezettudatosan cselekszünk, így érezni fogják a felelősséget is. Később a számlák összevetésével akár ki is számolhatjuk együtt, hogy mennyit takarítunk meg környezettudatosságunkkal!

5. Gondolkodjunk hosszútávon

Az év eleje jó alkalom a hosszútávú célok átgondolására: nyugdíj, lakás, egészségügy, gyerekek továbbtanulása – van olyan célunk, melyre 2019-ben gyűjteni szeretnénk? Határozzuk meg, hogy havonta mennyi pénzt tudunk fordítani ezekre, ennek függvényében döntsünk a megtakarítási célokról. Gyermekünknek is biztosan lesznek vágyai az új évben, beszéljük meg ezeket és találjuk ki közösen, hogyan fogja ezt elérni.