Váratlan kiadásokra költjük a legtöbbet spórolt pénzünkből

A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a váratlan kiadások fedezése a legtöbbek által említett megtakarítási cél. A megkérdezettek 57 százaléka kiemelten fontosnak tartja a rendkívüli helyzetekre való takarékoskodást – derült ki az OTP Bank 2020-ban mért megtakarítási szokásokat vizsgáló kutatása* alapján.

Az OTP Bank adatai szerint a legfontosabb megtakarítási célok nem változtak 2020-ban. A korábbi évekhez hasonlóan

első helyen szerepel a váratlan kiadások fedezése.

Ezt követi a ház, lakásfelújítás, lakberendezés (45 százalék),

míg a nyugdíjas évekre történő takarékoskodás (40 százalék)

a harmadik legnépszerűbb megtakarítási cél.

A megtakarítások tervezett idejét tekintve tudatosabbak lettek a magyarok. A kutatás eredményei szerint ugyanis a legtöbb terméknél már hosszabb távon terveznek félretenni. A gyermekek jövőjénél az átlagos időtáv mintegy 10 százalékkal nőtt, a nyugdíjas évekre pedig átlagosan 5 százalékkal hosszabb ideig terveznek félretenni a megkérdezettek.

Az online és a fiókhálózatban is elérhető OTP Pénzügyi Tervezőjének segítségével az ügyfelek tanácsot kaphatnak a megfelelő megtakarítási formákról, így a pénzügyi tervezés rövid, közép – és hosszú távon is átláthatóvá válik. A tervezőt kitöltők adataiból kiderül; az egészséges életmód is láthatóan egyre fontosabb szerepet tölt be a magyar lakosság mindennapjaiban.

Míg 2019-ben 12,9 százalék, 2020-ra már 16,4 százalék takarékoskodott egészségügyi megtakarítás céljából.

„Fontos a tudatos tervezés a megtakarítások terén és az öngondoskodásra való törekvés, amit szerencsére egyre többen ismernek fel. A Pénzügyi Tervező szolgáltatásunk segítségével mindenki a pénzügyi céljait figyelembe véve kerülhet közelebb rövid, közép és hosszú távú terveihez” – javasolja Nyitrai Győző, az OTP Bank Retail Megtakarítási Igazgatóság vezetője.

Az OTP Bank szakértői minden esetben azt tanácsolják, hogy érdemes már kis összeggel is elkezdeni a rendszeres, hosszú távú megtakarítást.