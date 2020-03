A kötvényalapokat sem kímélte a pánik

A hagyományos és a tőzsdén kereskedett alapokat is megfertőzte a február végére tőkepiaci pánikká fokozódó koronavírus-járvány, már a biztonságosabbnak vélt eszközöktől is szabadulnak a megtakarítók.

Március első hetében több mint 44 milliárd dollárnyi tőke hagyta el az amerikai nyílt végű befektetési alapokat és a tőzsdén kereskedett alapokat (ETF) az Investment Company Institute (ICI) adatai szerint. Február utolsó hetét is beleszámítva már csaknem hatvanmilliárd dollárnyi forrást vontak ki a szegmensből. A részvényeket tartó befektetési alapokból és ETF-ekből március első hetében 20,2 milliárd dollár értékben váltottak vissza az egy héttel korábbi 13,92 milliárd dollárral szemben. A legnagyobb csapást az amerikai részvényeket tartó portfóliók szenvedték el, ahonnan 17,25 milliárd dollárnyi tőke távozott, míg a világ többi részvénypiacába fektető alap ennél lényegesen kisebb, 2,96 milliárdos forráskivonást élt meg. A részvényt és kötvényt is vásároló vegyes alapok tőkekivonása is felgyorsult, a március 4-én lezárt héten csaknem hat és fél milliárd dollárt veszítettek, szemben az előző héten még csupán 1,4 milliárdos kiáramlással.

A kór keltette pénzügyi pánik nem kímélte a kötvényeszközöket sem,

ezek értékesítése már februárban is jócskán meghaladta a részvényalapok tőkeáramlását – jelezve az óvatosabb befektetői döntéseket az extrém környezetben.

Az ICI heti rendszerességgel publikált statisztikáiból kitűnik az is, hogy már a biztonságosabbnak tekintett kötvényeszközöket is elérte az eladási hullám. Az eszközkategória egy hét alatt 17,76 milliárd dollárt veszített a befektetési jegyek visszaváltása miatt, pedig az előző héten még 3,2 milliárd dollárral nőtt az értékesítésük,

ezt megelőzően pedig rendre tízmilliárd dollár felett nőtt a frissen elhelyezett megtakarítások összege.

Csak a nyersanyagokba, pénzeszközökbe és határidős termékekbe fektető árubefektetési alapok és ETF-ek tudták az állományukat növelni. A fentieknél jóval kisebb súlyú termékkategória 318 millió dollárt szívott fel, a február végi tőzsdei pánik óta pedig bő félmilliárd dollárnyi friss tőkét kötöttek le itt.