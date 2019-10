A Visa partnereként indul világhódító útjára a Revolut

A Revolut ugyan összesen nyolcmilliárd eurós betétállománnyal rendelkezik, mégis özönlenek hozzá az új ügyfelek a globális nagybankoktól.

A brit Revolut pénzügyi technológiai cég 3500 új munkavállalót alkalmaz, hogy az amerikai Visával nemrég kötött globális együttműködési szerződésnek köszönhetően a következő években betörhessen huszonnégy új piacra – közölte a két társaság hétfő reggel. Az ügyfeleinek egy mobilalkalmazáson keresztül csupán digitális számlát kínáló, és a hagyományos bankok egyik legveszélyesebb kihívójává váló Revolut nyaktörő tempóban növekszik 2015. júliusi megalakulása óta, amikor Nikolaj Storonszki és Vlad Jatsenko, a Credit Suisse és a Deutsche Bank korábbi befektetési bankárai a nagybankok digitális alternatívájaként Londonban megalapították.

A kockázatitőke-társaságok négy év alatt 340 millió dollárt fektettek be a cégbe. A brit társaságnak jelenleg mintegy nyolcmillió ügyfele van Európában, ahol szintén a Visa bankkártyatársaság partnereként működik. A kiterjesztett kooperáció révén idén nyolc új országban – Ausztráliában, Brazíliában, Kanadában, Japánban, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, Szingapúrban és Oroszországban – jelennek meg, ha megkapják a szükséges felügyeleti engedélyeket, jövőre pedig Argentínában, Chilében, Kolumbiában, Hongkongban, Indiában, Indonéziában, Koreában, Malajziában, Mexikóban, a Fülöp-szigeteken, Szaúd-Arábiában, Dél-Afrikában, Tajvanon, Thaiföldön, Ukrajnában és Vietnámban vezetik be a szolgáltatásaikat – nyilatkozta a Reutersnek Nikolaj Storonszki, aki egyben a cég vezérigazgatója is.

A Revolut és a Visa közötti szerződések nem kívánnak kizárólagosságot a startuptól, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az általa kibocsátott kártyák hozzávetőlegesen 75 százaléka a Visa logóját viseli. A Mastercard és az American Express csak a fennmaradó 25 százalékon osztozik.

A Revolut vezérigazgatója egyébként a szolgáltatásaik iránti fokozott érdeklődést érzékelve arra számít, hogy jövőre az ügyfeleik száma akár meg is triplázódhat.

