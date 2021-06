Pénzhegyeken ülnek az amerikai bankok 

Furcsa anomália sújtja az amerikai bankokat a koronavírus-járvány egyik mellékkövetkezményeként:

egy év alatt 27 százalékkal, 17 100 milliárd dollárra nőtt a banki betétben elhelyezett összeg. A hatalmas summa felhalmozása az utóbbi hónapokban is folytatódott, csak március végétől május 26-ig 410 milliárd dollárral gyarapodott, ami ugyan már némi lassulást tükröz, de még mindig a húszéves átlag négyszeresét teszi ki.

A jelenség magyarázata, hogy a pandémia kitörésekor az egyik pillanatról a másikra labilis helyzetbe kerülő vállalati szféra – kihasználva az Egyesült Államokban a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) által tavaly márciusban nulla százalék közelébe leszállított kamatokat és a szintén akkor indított kötvényvásárlási programot – tekintélyes forrásokat vont be, hogy felkészüljön a kiszámíthatatlan jövőre. Az pedig, hogy a cégek még mindig növelik a betéteiket, a bizonytalanság továbbélését jelzi. A szokásosnál valamivel több készpénz üzleti értelemben még mindig kedvező, mert nem vagyunk túl a pandémián – nyilatkozta például a The Wall Street Journalnak Jeff Shepherd, az Advance Auto Parts Inc. gazdasági igazgatója is.

A Verizon és az AT&T sem hajlik egyelőre befektetési politikája módosítására. A probléma csak az, hogy a céges hitelezés lelassult, és a bankok nem tudnak mit kezdeni a parlagon heverő pénzzel, amely ráadásul még a profitrátájukat is csökkenti. Május végén a pénzintézetek hitel-betét aránya csupán 61 százalékot tett ki, míg tavaly februárban még 75 százalékon állt. A pénzügyi szektor nettó kamatmarzsa a szövetségi betétbiztosító szerint soha nem látott mélységbe zuhant az első negyedévben.

Mindamellett a Fed márciusban ismét hatályba léptette azt a járvány miatt tavaly felfüggesztett szabályt, amely szerint a bankoknak a náluk elhelyezett betétek után is 3 százalékos tőkét kell képezniük.

Lehet, hogy túl korán lépett most a tengerentúli központi bank, hiszen azóta néhány intézet már jelezte, hogy vagy tőkét kell emelniük, vagy nem fogadnak több betétet.

Többen már finoman közölték a lakossági és vállalati ügyfeleikkel, hogy a készpénzállományukat forgassák vissza az üzletbe, vagy vigyék más, jellemzően kisebb bankokba. Sokan csökkentik a betéti kamatokat is, bár a német és a svájci bankok negatív kamatszintjéig még nem jutottak el.

A Bank of New York Mellon a betéteket pénzpiaci alapokba tereli, mert azokra kedvezőbb szabályok vonatkoznak.

Nyilván nem egyedül jutottak erre a megoldásra, hiszen a pénzpiaci alapokban álló 4600 milliárd dollár is új rekord, ahogy a New York-i Fednél egynapos eszközökben tartott 497 milliárd dollár is megdöntött minden eddigi csúcsot.

A pénzpiaci alapok ugyanis egyéb alternatíva híján oda hordják az átterelt betéteket.