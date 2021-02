Drágít a Revolut – vége a mézesheteknek

Ahogy azt a pénzforgalomban jártas szakemberek várták, egyre inkább bankokra hajazó díjszabást vezet be a Revolut, miután a társaság által követett üzleti modell hosszú távon fenntarthatatlan volt. A változtatások között már korábban is volt olyan, amely az ingyenesnek hirdetett szolgáltatás díjait a normál banki díjak fölé emelte – gondoljunk csak a hét végi átváltásoknál alkalmazott a kereskedelmi bankoknál is kedvezőtlenebb díjazásra -, ám az általános szigorítás eddig elkerülte a Revolut ügyfeleket.

Ugyanakkor a nemzetközi utazások csökkenése miatt vélhetően kevesebben használják plasztikjukat, s így szükségessé vált a díjstruktúra gyorsabb racionalizálása. A piac egyébként számolt ilyen változással, általános volt a vélemény, hogy az ügyfélakviziciós időszak lassulása után más díjstruktúrát kell alkalmaznia a társaságnak.

A mostani változások közül kiemelendő, hogy

a jövőben havi 75 ezer forintban vagy 5 alkalomban korlátozták az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét – ahogy valamelyik feltételt meghaladja az ügyfél, onnantól 2 százalékos, minimum 400 forintos díjat fizet a tranzakció után.

A külön fizetős szolgáltatásban – az 1200 forintos díjért igényelhető Plus, a 2500 forintos Premium vagy a 4200 forintos Metal csomagot használó ügyfeleknek – továbbra is tetszőleges számú készpénzfelvétellel élhetnek, s csak a csomagban foglalt magasabb készpénzfelvételi limit után kell fizetniük 2 százalék, minimum 400 forintos díjat.

A nemzetközi pénzátutalások közül továbbra is ingyenes marad a belföldi és nemzetközi átutalás euróban bármelyik SEPA-országba (ezek közé az EU/EGT tagállamai, valamint az Egyesült Királyság és Svájc tartoznak), illetve a más Revolut-ügyfeleknek (egymás között) a világ bármelyik országába történő utalás.

Ugyanakkor ezen túl azon ügyleteket, ahol a SEPA-övezeten kivülre küldenek pénzt, illetve a SEPA övezeten belül, ám nem euróban indítják az utalásokat azokra a jövőben 100 és 2000 forint közötti díjjal terheli a Revolut, attól függően, hogy mennyit és hova utalunk.

A Standard és Plus szolgáltatást választók minden utalása díjjal sújtott – korábban havi egy utalás díjmentes volt. A Premium csomagban havonta egy, a Metal csomagban három díjmentes nemzetközi átutalás tartozik majd.

Az ügyfelek eddig 4,99 fontot (vagy ezzel egyenértékű, más valutában kifejezett összeget) kellett fizetniük a Revolut-kártyájuk standard kézbesítése esetén, és 19,99 eurót (vagy ezzel egyenértékű, más valutában kifejezett összeget) kellett fizetni a bankkártyák expressz kézbesítéséért. Április 23-tól a díj annak fényében emelkedhet, hogy hova rendeli az ügyfél a plasztikot – ám a pontos összeg a megrendelés előtt már látható lesz.