Keresik az NHP fixet a kkv-k

Két hónap alatt a bankok jó része több mint egymilliárd forintnyi NHP fix hitelkérelmet fogadott be, s többségük az összegek folyósításán is túl van. A pénzintézetek számottevő keresletről számolnak be.

Január óta elérhető a pénzintézeteknél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új refinanszírozott hitelterméke, az NHP fix. Az NHP korábbi szakaszaival ellentétben itt már nem a kkv-hitelezés beindítása a cél, az MNB a kkv-hitelezés szerkezetére kíván hatást gyakorolni azáltal, hogy a hitelállományon belül a fix kamatozású hitelek arányát növeli. A Világgazdaságnak válaszoló pénzintézetek élénk keresletről számoltak be. Az UniCredit Banknál február végéig már egymilliárd forintot meghaladó értékben teljesítettek folyósításokat banki hitel- és lízingügyletekre. A K&H banknál február közepéig 25 szerződést kötöttek, csaknem kétmilliárd forint értékben, s a hitel egy részét már folyósították is. A Budapest Bank közlése szerint több milliárd forint kihelyezésére szerződtek már, és sok ügyletnél már a folyósításon is túl vannak. A CIB-nél is fokozott érdeklődésről számoltak be, a pénzintézet idén 8 százalékos piaci részesedést akar elérni a kkv-hitelezésben, a program egészében 80-100 milliárd forintnyi hitel kihelyezését célozták meg.

Az NHP fix az NHP korábbi szakaszainál célzottabbnak tekinthető a Raiffeisen értékelése szerint azért, mert csak három évnél hosszabb futamidejű, kizárólag beruházási célú hitelek nyújthatók. A korábbi NHP-termékekhez képest az NHP fix paraméterei megegyeznek az NHP harmadik szakaszában megismert feltételekkel, bár – emlékeztettek az UniCreditnél – a hitelcélokat valamelyest szűkítették. Ez a hitelfajta nem vehető már igénybe kereskedelmi ingatlan vagy energiatakarékos lakóingatlanok bérbeadási célú építésére, üzletrészvásárlásra vagy épp haszonbérletbe adott termőföld vásárlására. Az MKB Banknál is hasonlóan értékeltek, miközben – a beérkezett igények volumene alapján – úgy látják, hogy a konstrukció megfelelően támogatja a hazai kkv-k beruházási igényeit. A CIB – ahol a mikro­vállal­ko­zásokat és az egyéni vállalkozókat online ajánlatkészítő felülettel is segítik – az eljárásrendet dicsérik. Megítélésük szerint egyszerűsödött a folyamat, miután az ügyleteket száz százalékban értékpapírral fedezi a folyósító bank. Az NHP előző szakaszaihoz képest egyszerűbb lett a dokumentáció is, harmadára csökkent a szerződéscsomag mérete, és további egyszerűsítési igény üzleti oldalról egyelőre nem is merült fel. A K&H a tavaly bevezetett 48 órás hitelbírálati folyamatát az NHP fix kérelmek elbírálására is kiterjesztette. Így a 300 millió és 2 milliárd forint közötti éves árbevételű kkv-ügyfelek 45 millió forint alatti kérelmeinél az indikatív banki ajánlat elfogadását követő két munkanapon belül elbírálják az igényt.

A Raiffeisennél úgy látják, kifejezetten előnye az új terméknek, hogy a mikroszegmensben idáig elenyésző volt a fix kamatozású ügyletek száma. Szabó Balázs, a CIB Bank vállalati üzletágának vezetője ezt azzal magyarázza, hogy az előző NHP-programok kifutása után érzékelhetően visszaesett a fix kamatozású hitelek aránya, miután a 4,5 és 5 százalék közötti piaci alapon nyújtott fix kamat nem vonzó. Ezt ismerte fel a jegybank, ezért jöhet most vissza a 2,5 százalékos megoldás. Az UniCreditnél emlékeztettek: ahol az ügyfél választhat a fix vagy a változó kamatozás között, ott a döntést rendszerint a kamattendenciára vonatkozó várakozása befolyásolja. Az NHP fix révén refinanszírozott hitelkonstrukciók által biztosított fix kamatszint sokkal kedvezőbb a piaci fix kamatszintnél, s ez markánsan megjelenik a keresleti oldalon is. A termék keresetét nagymértékben megugraszthatja több bank értékelése szerint is, ha a monetáris tanács – a várakozások szerint márciusban – a kamatemelés mellett teszi le a voksát.

