A piac már a kilábalást árazza

Az elmúlt hetekben megjelent kedvező Covid–19 elleni vakcinahírek – Moderna, BioNTech–Pfizer és AstraZeneca – lendületet adtak egyes eddig „elfelejtett” részvénypiaci szektoroknak és régióknak. Általánosságban azt is mondhatjuk, hogy a tőke a növekedési (growth) részvényekből elindult az értékalapú (value) részvények irányába, de nem csupán erről a rotációról lehet szó.

Ahogy a védőoltás megjelenését követően elérhető közelségbe kerül a gazdaság működésének normalizálódása, a profitkilátások változásával drasztikus átárazódáson eshetnek át egyes mostanáig nyomott szektorok, régiók. A technológiai szektor a következő időszak meghatározó megatrendje maradhat, ám a koro­navírus elleni oltóanyag megjelené­sével, valamint a gazdasági és a tár­sadalmi élet visszarendeződésével párhuzamosan a járvány miatt elrendelt karantén és a korlátozó intéz­kedések sújtotta ágazatokra is figyelni kell.

Például a légitársaságok részvényeire. A jelenlegi financiális nehéz­ségek ellenére az amerikai ETF, a JETS a kedvező vakcinahírek hatására több mint 25 százalékkal ugrott novemberben, de még így is közel 35 százalékos a visszaesés a járvány előtti szinthez képest. Ha a pandémiának és az azt követő korlátozások negatív hatásainak (a légi forgalomhoz hasonlóan) kitett ETF-eket keresünk, a szabadidő-tevékenység cégeinek ETF-ét vagy akár a turizmussal kapcsolatos részvény-ETF-eket lehetne megemlíteni.

A klasszikus, value-szektorok árfolyam-alakulását is érdemes követni. A bank- és az energiaszektor is jó vételi lehetőségeket biztosíthat, ha a koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatban továbbra is optimisták a várakozásaink. A piac – több befektető várakozásával ellentétben – már kevésbé a jelenlegi, egyébként súlyosnak tekinthető második fertőzéshullám terjedésére figyel, inkább a hosszabb távú, a vakcina megjelenése utáni kilátásokra fókuszál. Az említett szektorok földrajzi, régiós leképeződései is nyertesei lehetnek az egészségügyi-gazdasági kilábalásnak, így akár a görög, de adott esetben más európai vagy régiós részvények attraktivitása is (tovább) erősödhet.