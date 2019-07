Az e-sport és a mobiljátékok vezetnek

Az év elején nem látszott nagyobb potenciál rövid távon az Activision Blizzard részvényeiben, annak ellenére sem, hogy a 2018-ban még csúcsokat döntögető papír árfolyama lényegében megfeleződött egy átstrukturálási bejelentés és az ehhez kapcsolódó éves profitwarning miatt. A 2017-es szintekre való visszaesést követően azonban mostanra konszolidálódott és egyre szűkebb tartományban oldalazik az árfolyam.

A második negyedéves jelentéshez (augusztus 8.) közeledve az elemzői konszenzus pozitív irányba mozdult el, több nagy elemzőház is tartás helyett vételi ajánlást fogalmazott meg.

Ennek elsősorban a hosszú távon változatlanul biztató fundamentális kilátás az oka. A vállalaton belüli jelentős átszervezésnek is az a legfőbb célja, hogy a videojáték-ipar legjövedelmezőbb területeire fókuszálja az Activision erőforrásait, azaz a mobiljátékok vég nélkül szélesedő piacára, valamint a gyerekcipőből lassan kinövő e-sportra. Ami az előbbit illeti, a vállalat mostani, körülbelül 300 millió havonta visszatérő felhasználójának kétharmadát teszi ki a mobilszegmens, a nagyobb címek (például a Candy Crush) által generált bevételek megduplázódtak éves alapon az első negyedévben. A kínai piacon a Tencenttel kialakított partnerkapcsolat is segíthet a piaci részesedés növelésében, Nyugaton pedig a jövőben az akvirálás sem elképzelhetetlen.

Négy-öt éves távlatban a mobilszegmensnél csak az e-sport kecsegtet nagyobb növekedési potenciállal.

2019-ben egyelőre az a kulcskérdés, hogy sikerül-e jelentősebb szponzorációkat megszerezni, de ezen a téren is pozitívak a fejlemények, hiszen nemrég szerződtek a Coca-Colával és az AB Inbevvel is, és ez más szponzorok, befektetők kedvét is meghozhatja a folytatásban.

Többéves távlatban nem kérdés, hogy az Activision vissza tud térni a növekedés útjára. Az árfolyam rövid távú alakulása mellett már több kérdőjelet találunk, de a technikai kép alapján egy kitörés az elmúlt hónapok szűküléséből tág teret nyithat az emelkedés előtt.