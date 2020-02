Gyenge tavasz, erős nyár az Adidasnál

Elég izgalmas szinteken mozog mostanában az Adidas árfolyama, miután a koronavírus miatti problémákra válaszul nyomás alá került a részvénye. Pár hete még 315 euró körül járt a német sportszergyártó árfolyama, mostanra azonban 290 euróig csúszott vissza.

Részben érthető a negatív reakció, mivel az Adidas értékesítésének viszonylag jelentős része Ázsiához és a csendes-óceáni térséghez kötődik, csak a kínai kitettség 20 százalék körül volt az előző években.

Bár a termelés az utóbbi hetekben gyakorlatilag leállt az országban, azért nincs minden veszve.

Egyrészt azért, mert a bár boltok nagy része ugyan zárva tart, az internetes vásárlások nem álltak le. Igaz persze, hogy a kiszállítással vannak gondok, de azért ez módosítja a képet. Ráadásul a vásárlások egy része inkább csak elhalasztódik, ennek pedig a gyengébb egy-két negyedév után a következő negyedévek lehetnek a nyertesei.

Az árfolyamon is látszódik ugyan a negatív reakció, de ezzel együtt az is, hogy valamelyest árnyaltan látják a befektetők a helyzetet. Az árfolyam 10 százalékot esett ugyan a januári csúcsáról, de a fontos támaszok mintha megállították volna a részvény gyengélkedését.

Az különösen pozitív, hogy a szerdai mozgás során egy nagyon hosszú kanóc alakult ki a napi gyertyán lefelé, és a kétszáz napos mozgóátlag közeléből húzták vissza a részvény árfolyamát. Ennek alapján úgy tűnik, fordulat kezd kibontakozni, és akár a tőzsdei megítélés is javulhat.

Az sem mellékes, hogy a nyáron labdarúgó-Eb és olimpia is lesz, ezek pedig a sportszergyártóknak sokat segíthetnek. Ilyenkor a múltban az Adidas nem is teljesített rosszul, a 2012-es és a 2016-os nyáron is szép pluszokat láthattak tőle a befektetők.

A 2016-os labdarúgó-Eb kezdete és az olimpia vége között például több mint 30 százalékot emelkedett az árfolyam. Ez nem rossz ómen, bár nem ártana az sem, ha a koronavírussal kapcsolatos problémák enyhülnének, ennek az egyik nagy nyertese lehetne az Adidas.