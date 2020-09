Izgalmas szinteken a Microsoft

Az elmúlt hónapokban szárnyaltak a technológiai részvények, és a március közepi mélypontok után a javuló piaci hangulat nagy nyerteseivé váltak. Több részvény árfolyama megtöbbszöröződött, és olyan emelkedések is voltak, amelyek után a befektetők többsége egyenesen lufifújásról beszélt.

Bár a fundamentális háttér a nagyobb online-népszerűség miatt részben meglehet a tech cégeknél, kétségkívül voltak hajmeresztő emelkedések a tőzsdén, és szinte korrekció nélküli időszakok. Ilyen előzmények után jelent meg az utóbbi napokban egy élesebb lefelé tartó mozgás, amely a Nasdaq 100 indexnél és a technológiai papíroknál elég látványosra sikeredett.

A visszaesés mértéke néhány nap alatt több mint 10 százalékos volt, ugyanakkor fontos támaszok maradtak állva sok részvénynél. Bár rövid távon kiszámíthatatlanok a piaci mozgások, a korrekció után a korábbi túlvettség megszűnt, miközben az alternatívák (kötvény­piac, más szektorok) száma nem nőtt meg, továbbra is fundamentálisan a technológiai cégek lehetnek azok, amelyek relatíve jobban tudnak reagálni a változásokra.

Azok a részvények viszont extra kockázatokat hordozhatnak, ahol az üzleti modell még nem annyira kiforrott, és veszteséges működést vagy csak minimális árbevételt lehet látni. Egy kevésbé optimista környezetben itt nagyobb csapkodás lehet az árfolyamokban, miközben a stabilabb, érettebb cégek valamivel nagyobb biztonságot adhatnak. Az utóbbiak közé tartozhat a Microsoft is, amelynek a papírjai a februári–márciusi időszakban felülteljesítették a piacot, azóta pedig a javuló hangulatban új csúcsokra szárnyaltak. A 200 dolláros szintek egyelőre erősnek tűnnek, és a piaci hangulat is mintha javulna, a Microsoft pedig az elmúlt években elég ritkán mutatott 10-15 százalékos korrekciónál nagyobbat, ezeket pedig jellemzően az igen nagy piaci turbulenciák idején. Érdemes tehát figyelni a nagy készpénzállománnyal rendelkező, stabilabb cégeket, a Microsoft pedig a tech cégek között is izgalmas lehet.