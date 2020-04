Izgalmasan alakul az Apple kurzusa

Mozgalmas heteket él meg az Apple részvénye is az utóbbi időben, február közepén még 330 dollár közelében is járt az árfolyam, pár napja viszont már majdnem becsúszott 200 dollár alá a kurzus. A koronavírus természetesen az Apple-t is érinti, legyen szó akár a keresletről, akár a kínálatról.

Az előbbi kapcsán kérdéses a gazdasági visszaesés mértéke, valamint hogy mennyi idő alatt tud talpra állni a világgazdaság. A gyengébb gazdasági környezetben értelemszerűen az emberek számára nem a legújabb iPhone megvásárlása a legfontosabb. A kínálati oldal legalább ennyire lényeges, mivel a beszállítói láncok kapcsán az is kérdés, milyen mértékben tud telefont gyártani az Apple, illetve hogyan tud szállítani a különböző lokációk között. A gyártási-logisztikai probléma tehát jelentős, nem csoda, hogy az Apple alig pár hét alatt értékének az egyharmadát veszítette el a tőzsdén. Az utóbbi napokban viszont javul a hangulat a piacon, és ez az Apple-t is pozitívan érinti: 210 dollárról fordulva már 260 dollár közelébe jutott a részvény, ami technikailag is fontos szint lehet, a következő megálló pedig 280 vagy 300 dollár körül lehet. Segítene a cégnek, ha az új koronavírusos esetek számaiban csökkenés következne be a főbb országokban, vagy olyan tesztelési megoldásokat (és tüneti kezelésre alkalmas gyógyszereket) találnának, amelyekkel látványosan lehet lassítani a vírus terjedését. Kínában közben lassan újraindul az élet, a gyártás szempontjából ez nem lényegtelen információ, és a márciusra várt iPhone SE 2 (iPhone 9) is hamarosan debütálhat, a hírek szerint akár április közepén. Az eladások kapcsán ez jó hír lehet, és a vélhetően nem túl acélos első negyedév után a második negyedéves számokat az új telefon már valamelyest javíthatná.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az Apple jelentős készpénztartalékkal rendelkezik,

ami ilyen gazdasági környezetben védettséget jelenthet, noha a bevételi és profitszámokon ez keveset segít. Akár ígéretes piaci lehetőségeket is teremthet az Apple számára ez az időszak, amikor a sok pénznek köszönhetően könnyebben tudhat majd célpontokat akvirálni.