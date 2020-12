Javultak a régió részvényeinek kilátásai

A koronavírus-vakcinák jóváhagyása és a széles körű elérhetőségükre való kilátás felerősítette a befektetői reményeket, hogy a gazdasági élet a várakozásoknál lényegesen gyorsabban visszatérhet a régi kerékvágásba. A kedvező hírek a régiós részvénypiacokra is pozitív hatással vannak, de a globális rotáció is támogatja a kelet-közép-európai tőzsdéket. A korábban túlteljesítő, jellemzően amerikai technológiai szektor irányából a lemaradó ágazatok, régiók és az értékalapú befektetések irányába súlyoznak át a befektetők.

A járvány tavaszi szakaszát követő részvényemelkedésben jellemzően a régiós piacok maradtak le leginkább. A nyári enyhébb pandémiás időszak után, a fertőzések számának szeptember–októberi emelkedésekor és az újabb részleges szigorító intézkedések hatására a kelet-közép-európai részvénypiacokon lemorzsolódás kezdődött szeptemberben, majd októberben felgyorsult az esés. A régiót lefedő aggregált CEE (lengyel–cseh–magyar) és CETOP index (közép-euró­pai régió és a román részvénypiac) november végére a márciusi mélypontja közelébe esett vissza.

Az értékeltségek is beszakadtak, historikus mélypontokra csökkentek. Novemberre viszont egyér­telművé vált, hogy a részleges korlátozó intézkedésekkel sikerül megállítani a fertőzések gyorsuló ütemét, és a vakcinahírek is kedveztek a kelet-közép-európai piacoknak. Azzal, hogy hamarosan a szélesebb tömegek számára is elérhetővé válhat a vakcina, jelentősen javultak a konjunktúrakilátások és a historikusan is erőteljesen alulértékelt régiós piacok megítélése. A leginkább büntetett lengyel részvénypiac indexe 30 százalékkal emelkedett az október végi mélypontok óta, de még így is csaknem 10 százalékkal a tavaly év végi értéke alatt van. A román részvénypiac biztosítja a legmagasabb osztalékhozamot, és a december eleji választások lezárását követően a politikai kockázatok kiárazódásával folytatódhatnak a ­piacok szempontjából pozitív folyamatok.

Ami a jövő évi kilátásokat illeti, az Európai Unió következő költségvetésének elfogadása további puskaport biztosíthat a régiós piaci emelkedésnek.