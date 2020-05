Javultak az aranybányák kilátásai

Jó erőben vannak a bányarészvények az utóbbi hetekben, ami nem is véletlen, hiszen

az arany árának emelkedésével igen szép bevételnövekedésről és még szebb eredményjavulásról kezdtek el beszámolni.

A két óriás az iparágban a Newmont Corporation és a Barrick Gold, mindkettő 50 milliárd dollár feletti piaci kapitalizációval rendelkezik, de a többi vállalatra is igaz az erős teljesítmény.

Az arany ára az elmúlt egy évben jelentőset emelkedett, és a napokban is a legutóbb 2012-ben látott magasságokban jár a nemesfém árfolyama.

A nagy menetelésre a vírusválság is rásegített, emiatt ugyanis a hozamok tovább csökkentek a világban, a jegybankok pedig óriási pénzteremtésbe és adósságmonetizációba kezdtek, a negatív reálhozamok és a likviditásbővülés következtében pedig egyre vonzóbbá válik az arany.

Emellett, hosszabb távon, az infláció lehetősége is megjelenik, az óriási monetáris politikai lépések ugyanis most fiskális lépésekkel is jobban kiegészülnek, valamint a gyárak fejlődő világból történő hazatelepítése, és a deficitek következtében potenciálisan megemelkedő adóterhek áremelkedéshez vezethetnek. Ha pedig ez így lesz, akkor a reálhozamok egyre mélyebbre süllyedhetnek a negatív tartományba, az ettől való félelem pedig felhajthatja a reáleszközök árát.

Ezek a kilátások könnyen a mostani szinten tarthatják vagy tovább emelhetik az arany árfolyamát a következő hónapokban vagy akár években is, ez pedig jelentősen javítja az aranybánya-vállalatok fundamentális kilátásait. 2020 első negyedévében az unciánként realizált átlagos bevétel bő 20 százalékkal magasabban alakult, mint egy évvel korábban a Newmont Corporation és a Barrick Gold számára is.

A kockázatok oldalán meg kell említeni, hogy a járvány hatására több bánya is szüneteltette a kitermelést, és a várt unciánkénti átlagos költség is megemelkedett az óvintézkedések következtében. Az arany árának emelkedése azonban bőven ellensúlyozhatja ezeket a hatásokat.