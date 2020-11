Jobbak a bankszektor profitkilátásai

Aligha lehet a bankok évének nevezni az ideit, Európában pedig különösen rossz teljesítményt nyújtottak a pénzügyi szektor részvényei. 2020 során a Stoxx Europe 600 Banks index a mindenkori mélypontjára esett vissza, alacsonyabb szintre, mint a 2008-as krízis idején vagy az eurózóna válságakor.

A koronavírus-járvány gazdasági hatásai, a várható emelkedés a nem teljesítő hitelállományokban és az emiatt megnövekvő céltartalékolás rányomta a bélyegét az idei évi profitabilitásra, ezek mellett főként az alacsony kamatok miatt szembesült súlyos kihívásokkal a szektor.

A korai kilábalás még korántsem biztos, de a piaci árazásban az eddigi pesszimizmus kezd alábbhagyni, és novemberben a befektetők figyelme jól láthatóan inkább az eddig lemaradó szektorok és a „value”, azaz az alacsony értékeltségű részvények felé fordult. A bankrészvények szintén ebbe a kategóriába tartoznak, és a csökkenő pesszimizmus miatt rövid időn belül jókora emelkedést könyvelhettek el. Az európai bankszektor korrekciója az OTP részvényére is kedvező hatással volt, annak dacára, hogy az nem tagja a Stoxx Europe 600 szektorindexének. Azonban a novemberi emelkedés ellenére több nyugat-európai bank árfolyama még mindig csak az egy részvényre jutó könyv szerinti érték 40-60 százalékán forog, miközben a profitabilitási várakozások javultak.

Fontos kérdés, hogy lesz-e osztalékfizetés. Ez az idén a szabályozói döntések és a stabil tőkehelyzet fenntartása érdekében elmaradt, viszont az EKB felől érkező információk szerint jövőre újra fizethetnek osztalékot a bankok. A magas osztalékhozam miatt a francia és a brit hitelintézeteket érdemes figyelni. Ám az óvatosság továbbra is indokolt, és az EKB is figyelmeztetett: nem biztos, hogy elegendő a bankok céltartalékszintje. Az osztalékfizetés engedélyezése várhatóan ettől is függ, ha azonban továbbra is stabil marad a bankok tőkehelyzete (amely az elmúlt évekhez képest sokat javult), akkor kevésbé kerül majd veszélybe az osztalék.