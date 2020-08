Kontrát vezethet az ANY Nyomda

Futballba illő szófordulattal is jellemezhetnénk azt, ami meglátásunk szerint az ANY Nyomda háza táján zajlott az elmúlt hónapokban.

A koronavírus-járvány a nyomdaipari vállalat operációját is fenyegette, mivel a hazai kormányhivatalokban az ügyfélfogadás szünetelt, valamint a lejáró okmányok megújításának határidejét az év végéig meghosszabbították.

A drasztikus mértékben visszaeső megrendelésállomány nagy kihívás elé állította a menedzsmentet, mivel nagyjából havi 1 milliárd forint bevételtől esett el a cég áprilisban és májusban, ami gyors és hatékony intézkedéseket követelt meg. Ennek ellenére a költségek lefaragásával az ANY sikeresen átvészelte az elmúlt negyedévet, és nagy pozitív meglepetést okozva 9 millió forintos profitot tudott elérni.

A második fél év egyelőre kimagaslónak ígérkezik, hiszen a stabil export mellett az új okmányigénylések száma rekordszintre emelkedhet a nyári szünet befejeztével, ugyanakkor a járvány második hullámától való félelem továbbra is nyomás alatt tarthatja a főként magas osztalékhozama miatt kedvelt részvényt.

Várakozásunk szerint az idei, majdnem 1 milliárd forint profit után részvényenként 70 forintot fizethet ki az ANY 2021-ben. Mivel a 2019-es profit után járó 91 forint kifizetésére idén valószínűleg nem kerül sor a vírus második hullámától való félelem miatt, 2021-ben extra osztalékot fizethet a vállalat. Ez azt jelenti, hogy a következő egy évben kifizethető osztalék mértéke 70 és 160 forint között alakulhat. Túl merész álmokat nem érdemes szövögetni. A realitás valahol félúton lehet, a tulajdonosok joggal bízhatnak részvényenként 100 forint feletti disztribúcióban, ami 8 százalék feletti osztalékhozamnak felelne meg.

Érdemes azt is számba venni, hogy az ANY több nagytulajdonosa is az igazgatóság tagja, emiatt várhatóan olyan kifizetést javasolnak, hogy a működéshez szükséges készpénzt minden körülmények között biztosítani tudják.