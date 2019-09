Korrekció jöhet az arany árfolyamában

Az árupiaci spekulánsok a nyáron rekordalacsony szintre csökkentették nyitott nyersanyagkitettségüket, ám ez lényegesen módosulhat a szeptemberi hangulatváltozás következében. A kockázati étvágy visszatért a tőkepiacokra, ami elsősorban a kereskedelmi háborúval kapcsolatosan újraéledő reményeknek, a csökkenő geopolitikai feszültségeknek és a dollár kisebb mértékű gyengülésének volt köszönhető.

A nyersolaj árfolyama emelkedett, és a WTI-nek sikerült kitörnie a csökkenő trendből, ám továbbra is aránylag szűk, 55 és 60 dollár közötti sávban mozog, és további lényeges ralit nem várhatunk, amíg nem sikerül átlépnie a 60–61 dollár közötti ellenállási szintet. A fundamentumok oldalán, a távolabbi lejáratú olajkontraktusok továbbra is olcsóbbak a promptnál (backwardation) – ez a jelenség általában hiányt jelez a piacon, és felfelé kellene nyomnia az árakat. Ennek ellenére a piaci szereplők aggódnak a jövőt illetően. Az OPEC-en kívüli olajkitermelés (elsősorban az Egyesült Államokban, Brazíliában és Norvégiában) továbbra is növekszik, ami túlkínálatot hozhat az olaj piacára 2020-ban. Ezért elképzelhető, hogy a kartell további termeléscsökkentésre kényszerül majd, ami megadhatná a kellő lökést az áttöréshez.

Az aranynak nem kedvezett a kockázati étvágy növekedése. Bár lényegeset korrigált a múlt héten, továbbra is az 1500 dolláros lélektani szint közelében maradt az árfolyam. A piacokon uralkodó törékeny optimizmusból azonban arra lehet következtetni, hogy jó esély van a további emelkedésre. Ezt például az arany-ETF-ek népszerűsége miatt csökkenő fizikai aranykészlet, a dollárerősödés valószínűleg utolsó fázisa, a kamatok várható csökkenése és nem utolsósorban a kereskedelmi háború miatt fenyegető recesszió is alátámasztja. A piacnak ehhez nem kell feltétlenül megtartania rövid távon az 1500 dolláros szintet, hiszen az arany június óta nagyobb megszakítás nélkül erősödött, és egy nagyobb korrekció most eléggé valószínű.