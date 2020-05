Légitársaságok felszálló ágban

A koronavírus-járvány egyik napról a másikra hozta lehetetlen helyzetbe az európai légitársaságokat: a Lufthansa és az Air France-KLM egyaránt csak állami beavatkozással úszhatja meg a csődöt.

Korábbi sajtóértesülések szerint a német állam – az Európai Unió jóváhagyásával – 9 milliárd euróval segítené ki a Lufthansát, amelyért 20 százaléknyi részvénycsomagot és 5 százalékig átváltható kötvényeket kapna. Szerdai hírek szerint azonban a Lufthansa felügyelőbizottsága nem fogadja el a kormány ajánlatát.

A Lufthansa csoport más állami segítséget is remélhet a belga, a svájci és az osztrák kormánytól, mert ezeknek az országoknak a nemzeti társaságai is a német óriás tulajdonában vannak.

Az állami mentőövek fejében az Európai Bizottság határozata értelmében a társaság erre az évre nem fizethet osztalékot, és a menedzsment sem kaphat bónuszt. A hírre a légitársaság részvényei és kötvényei is emelkedéssel reagáltak. A Lufthansa 5,125 százalékos kamatozású kötvénye szintén emelkedett, de itt fennáll a kamatmegtagadás veszélye, ezért a névérték 80 százalékánál megállt az emelkedés.

Az Air France-KLM cégcsoport szintén állami segítségre szorult,

a hírek szerint mintegy 7 milliárd eurós tőkeinjekcióhoz jut a cég a francia államtól, továbbá a holland kormány is 2-4 milliárd euróval segítette ki a közös vállalatot.

A segítség hitel formájában érkezett, és ha a vírushelyzet nem romlik tovább, elegendő is lehet a túléléshez. Az Air France-KLM-nek van egy 6,25 százalékos perpetual kötvénye, amelyet idén októberben hívhat vissza. A visszahívás esetén 6 százalék körüli hozammal forog az OTC-piacon, ellenkező esetben pedig 11 százalék fölötti kamatot fizet évente, ezért ebben a papírban további emelkedés várható.

A fapados társaságok körében is várható piaci átrendeződés, a kisebb szereplők ki is hullhatnak a versenyből. A két legnagyobb, a Ryanair és a Wizz Air viszont – jobb tőkehelyzete miatt – még akár nyertese is lehet a járványnak.