Mesés emelkedés előtt állhat a Disney

Felpöröghetnek az események a Disney háza táján, a régóta csak oldalazó részvénynél több pozitív katalizátort is azonosíthatunk. Egyrészt az idei filmfelhozatal impozánsnak tűnik, a nemrég bemutatott Marvel kapitány már elérte az egymilliárd dolláros határt, de a Bosszúállók április végén debütáló új epizódjától is erős számok várhatók. Emellett év végén még a nagy sikerű Jégvarázs is kap egy folytatást, valamint az új Csillagok háborúja trilógia befejező része is érkezik.

A Disney a streamingpiac meghatározó szereplőjévé válhat már az idén, miután a cég a Fox-akvizíció révén 60 százalékos részesedést szerzett a Huluban, és az ESPN+ szolgáltatását is elindította.

A nagy durranás persze az év végén jöhet, akkortól a Disney Plus valóban erős konkurenciája lehet a piacvezető Netflix–Amazon párosnak.

A jövőkép tehát mesésnek tűnik a Disney-nél, mostanában pedig a technikai kép is impozánsan fest. A napi grafikonon fontos szinteken történt áttörés a napokban, a kétszáz naposon túl az ötvennapos mozgóátlagot is sikerült leküzdeni, így megnyílt a tér a további pluszok előtt. A következő fontos szint 115 dollárnál húzódik, efölött a 118–120 dolláros régió lehet a középtávú cél. Az emelkedés szempontjából az MACD nemrég adott vételi szignálja sem számít rossz jelnek. Alulról a mozgóátlagok révén alaposan védve van most az árfolyam, ha azokat mégis letörné, 109 dollárnál is található egy támasz.

Persze nem törvényszerű, hogy megálljon a korábbi csúcsoknál a hegymenet, a külföldi elemzőházak célárai is erről tanúskodnak.

A Bloomberg adatbázisa szerint 126,1 dolláros árról szól a konszenzus, főként vételi ajánlások mellett, ami már önmagában 10 százalék feletti potenciált jelent. A legfrissebb célárakat nézve viszont még ennél is több potenciál lehet a részvényben, bőven 130 dollár fölé látja a többi közt a Goldman Sachs is a részvény értékét a 2019 végére kiadott célárfolyamú elemzésében.