Ötvenszázalékos pluszban az Adidas

Hétről hétre újabb csúcsokat ér el az Adidas, múlt kedden is történelmi maximumon járt a kurzus, mi­után elérte a 283 eurós szintet. Idén már több mint 50 százalékot emelkedett a papír árfolyama, miközben a legfőbb riválisának, a Nike-nak az amerikai piacon „csak” 18 százalékkal tudott feljebb kerülni az árfolyama. A múlt héten a Citigroup emelte meg jelentősen a papírra vonatkozó célárfolyamát, 230 euróról 325 euróra. Emellett a UBS is javította célárfolyamát 210 euróról 268 euróra. Az árfolyam továbbra is stabil emelkedő trendben kapaszkodik felfelé, és megcélozhatja a 300 eurós ellenállást. Idén még nem is volt korrekció a papírban, töretlenül emelkedik az árfolyam, ráadásul a legutóbbi negyedik negyedéves gyorsjelentés után réssel emelkedett az árfolyam.

Rövid távon már kezd túlvetté válni a kurzus, ezért számítani kell a korrekcióra, közép- és hosszú távon azonban továbbra is optimisták lehetünk a papírral kapcsolatban a kedvező fundamentumok miatt. Az első negyedéves gyorsjelentést követően az Adidas megerősítette az idei évre vonatkozó előrejelzéseit: az árbevétel 5–8 százalék között bővülhet idén, miközben a nettó profit elérheti az 1,88-1,95 milliárd eurót. Az erős évkezdéssel az idei évre vonatkozó tervek teljesítéséhez is közelebb került a társaság.

A második negyedéves számokat augusztus 8-án publikálják. Kínában dinamikusan növekedtek az értékesítések az elmúlt időszakban (2016-ban 22 százalékot, 2017-ben 25 százalékot, 2018-ban 27 százalékot), és ez a tendencia a következő években is fennmaradhat. Az Adidas tavaly bejelentette, hogy 2020-ig kétezer új üzletet és ötszáz Reebok-üzletet nyit Kínában, miközben a csoportnak már most is több mint tízezer boltja van az ázsiai országban. Az Adidas márkának tavaly mintegy 13 százalékos volt a piaci részesedése, és 3 százalékponttal tudott növekedni két év alatt. A társaság vezérigazgatója szerint 2019 végére az európai piacokon is javulhat az értékesítés.