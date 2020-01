Ralizik a cipőiről híres Skechers

A Skechers részvényeinek árfolyama nagyot nőtt 2019 során. A kurzus a 21 dolláros mélypontról 106 százalékot emelkedett az év végéig, ezzel sikerült a 41,5 dollárnál húzódó ellenállást is áttörnie, és 2015 óta nem látott szintre erősödött az árfolyam. A Skechers történelmi csúcsa 54,5 dollárnál található, az ellenállás áttörésével további jelentős tér nyílt meg az emelkedés előtt.

A Skecherst 1991-ben alapították az Egyesült Államokban, és a 90-es évek végén került tőzsdére. Eleinte csak utcai és gördeszkáscipőket árult, később a legtöbb sportban, főleg az atlétikában is otthonosan kezdett mozogni. Ezenkívül kiegészítőket, táskákat, napszemüvegeket is árul.

A társaság stratégiájának eleme az intenzív nemzetközi terjeszkedés (2011-ben az árbevétel 31 százaléka származott az USA-n kívüli piacokról, 2018-ban pedig már az árbevétel 50,5 százaléka érkezett külföldről). Az elmúlt öt évben a társaság árbevétele éves alapon 18,7 százalékkal növekedett. Ez a folyamat főként a nemzetközi terjeszkedésnek köszönhető. A Skechers értékeltsége még mindig alacsony a versenytársakhoz képest.

Az USA legnagyobb, tőzsdén forgó sportruházatgyártóit alapul véve és a 2021-es Bloomberg-konszenzussal számolva a társaság P/E (árfolyam per egy részvényre eső eredmény) mutatója 16,86, szemben a 18,73-os szektorátlaggal, miközben az EV/EBITDA (vállalatérték per kamat, adófizetés és amortizáció előtti eredmény) mutató (szintén a 2021-es Bloomberg-várakozással számolva) 10,44, itt a szektorátlag 12,44. A társaság a harmadik legnagyobb cipőgyártóvá vált, ami az árazásban még nem igazán látszik.

A márka folytonosan növekvő termékválasztékkal van jelen a piacon, így a vállalat a fogyasztók egyre szélesebb rétegét éri el a termékeivel.

A folyamatos innováció is jelen van a társaság életében, az utóbbi öt évben a piaci részesedés is stabilan emelkedni tudott. A Skechers dinamikus növekedése és az elért piaci pozíciója alapján a 2019-ben több mint duplájára emelkedő árfolyam ellenére is alulértékeltek a részvények, ráadásul még mindig messze van a kurzus a történelmi csúcsától.