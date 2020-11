Vakcinafüggők a részvénypiacok

Valósággal felrobbantak a piacok az elmúlt hét elején a hírre, hogy a Pfizer és a BioNTech vakcinája 90 százalékot meghaladóan hatékony a koronavírus-fertőzés ellen. A választások után egyébként is jó hangulatban lévő amerikai indexek új csúcsokra törtek. Azoknak az iparágaknak a részvényei vezették a ralit, amelyek a járvány miatt nyomott árfolyamon várták a helyzet jobbra fordulását.

Az egyik leginkább kiemelendő pozitívum, hogy jelentős mértékben csökkent a bizonytalanság a jövőt illetően. Azzal, hogy kilátásba került egy hatékony vakcina leszállítása, feltűnt a horizonton a gazdaságok újranyitásának 2021-es lehetősége. Emellett ne feledjük, hogy az Egyesült Államokban könnyen jöhet egy újabb nagy méretű stimulus, amely áthidalhatja a hátralevő időt, amíg a világ megbirkózik a vírussal.

A bankszektort tipikusan negatívan érintette a válság. A kamatkörnyezet miatt egyébként is csökkenő nettó kamatmarzsok mellett a nagyarányú tartalékolás szükségessége meglátszott a bankpapírok idei ár­fo­lyamain. A bankok a legfrissebb jelentéseik szerint már jobban telje­sítettek a vártnál, mivel mérséklődött a céltartalékolás. Az amerikai nagybankok várakozásai 2021 második felére vetítenek előre nagyobb veszteségeket a nem teljesítő hitelek miatt, de a prognózisok még nem számolnak a fentebb említett második gazdaságélénkítő csomag elfogadásával. Az első programnak is látványos hatásai voltak a bankok hitelállományára, éves összevetésben például csökkentek a nagybankok hitelleírások miatti veszteségei és a nem teljesítő hitelek aránya is, ami egy recesszióban merőben szokatlan. Összességében nem túlzó az a feltételezés, hogy egy újabb ösztönzés elfogadása a teljes 2021-es év átvészelésében segítheti a bankokat.

Ha e mellé a forgatókönyv mellé odateszünk egy 2021-es vakcinát, akkor érthető a piacok kitörő lelkesedése a múlt héten érkezett hírekre. Természetesen a vakcina kritikus eleme ennek az egyenletnek: ha az alkalmazása elhúzódik, törékennyé válhat az alap, ami rövid távon felfelé hajtja a részvények árfolyamait.